Detienen en Toluca a siete presuntos desvalijadores de motocicletas

Toluca, Méx.- En un operativo interinstitucional fueron detenidas siete personas, dos mujeres y cinco hombres, al momento que desvalijaban motocicletas con reporte de robo que se ubicaban en la Calle Moctezuma Xocoyotzin, en el fraccionamiento Jesús García Lovera.

Fueron elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca en coordinación con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lograron la detención de siete personas presuntamente vinculadas a diversos hechos ilícitos, así como el aseguramiento de motocicletas con reporte de robo y otros objetos relacionados con actividades delictivas.

Fueron varias denuncias de residentes que solicitaron apoyo al reportar que en el edificio 3H se encontraban algunos individuos desvalijando motocicletas y que, además, percibían un fuerte olor a marihuana proveniente del mismo lugar, los elementos de seguridad se trasladaron al sitio, donde se localizó a cinco masculinos manipulando diversas motocicletas de las que no pudieron acreditar su propiedad.

También se localizaron dos mujeres consumiendo hierba verde con características propias de la marihuana; además, se observó una bolsa de plástico color rosa que contenía la sustancia.

Por lo que, al consultar los expedientes en Plataforma México, se confirmó que una motocicleta marca Italika contaba con reporte de robo vigente, mientras que otras seis motocicletas presentaban alteraciones en sus números de identificación, asimismo se aseguró un arma de fuego calibre .22, acompañada de cuatro cartuchos útiles del mismo calibre y uno calibre .32 especial.

Por lo anterior, se procedió a la detención de las personas involucradas y a su traslado inmediato a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículo (OCRA), donde quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Los residentes del área manifestaron su agradecimiento por la intervención de las autoridades policiacas, señalando a los detenidos como presuntos generadores de violencia en la zona.