Empresarios descartan colapso del T-MEC

Ciudad de México. -El presidente del Comité Empresarial Bilateral del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Kenneth Smith Ramos, afirmó que no existe riesgo de un colapso del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) ni de que Estados Unidos abandone el acuerdo, pese a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible salida.

Durante la presentación de las perspectivas de inversión extranjera directa y comercio exterior para 2026, el exnegociador del TMEC aseguró que “no vemos una situación inminente de un colapso del Tratado o una salida de alguno de los países”.

Smith explicó que, aunque la administración Trump podría replicar esquemas de negociación similares a los utilizados con la Unión Europea y Japón, el acuerdo comercial seguirá vigente.

“Estados Unidos no se va a salir del TMEC”, insistió. “Pero sí hay una señal clara de que replicarán estos modelos para resolver barreras de acceso al mercado y mantener aranceles base que favorezcan sus exportaciones”.

El especialista participó la semana pasada en una audiencia de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), donde se revisaron comentarios del sector privado en el marco de la revisión del tratado.

De acuerdo con Smith, asistieron 150 empresas y asociaciones, de un total de 1,500 cartas enviadas como parte del proceso de consulta pública.

Más del 75% de los comentarios recibidos apoyan extender el TMEC por otros 16 años, como está previsto en el propio acuerdo.

Solo 2% de las cartas pidió la cancelación del tratado.

“La gran mayoría de los comentarios son favorables hacia el impacto positivo del TMEC en la economía estadounidense”, señaló el economista, quien además integra, junto con representantes de Estados Unidos y Canadá, la Coalición para el Comercio de América del Norte (CNAT).

Aunque prevaleció el respaldo, Smith detalló que organizaciones como la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Manufactura mantienen preocupaciones específicas sobre la implementación de reformas constitucionales en México que podrían generar incertidumbre para las inversiones.

Aun así, el consenso empresarial de los tres países es claro: el TMEC debe fortalecerse, eliminar barreras arancelarias y no arancelarias y garantizar la continuidad del acuerdo. “Hay un universo muy amplio de comentarios positivos del TMEC”, concluyó Smith.