Sheinbaum destaca trato amable de Trump durante el sorteo del Mundial 2026

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este lunes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, tuvo un trato “muy amable” con ella durante su encuentro del viernes pasado en Washington, donde coincidieron en el sorteo del Mundial de Futbol 2026. Subrayó que “en ningún momento hubo ninguna grosería”.

Durante la conferencia matutina, se le preguntó a la mandataria sobre los temas abordados en la breve charla que sostuvo con Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quienes compartió un palco durante el evento.

Sheinbaum explicó que la conversación fue completamente informal y giró únicamente alrededor del sorteo de la FIFA.

“Estábamos comentando si un equipo era bueno, si otro era mejor, por qué un papel había aparecido en un grupo distinto… Todo relacionado con el sorteo que estaba ocurriendo”, relató.

Agregó que también hablaron de los deportes más populares en cada país. “En Canadá, el hockey es el deporte favorito. Yo no sé mucho de hockey; entre Carney y Trump hablaban de eso. El presidente Trump no sabía tanto de futbol, entonces preguntaba: ‘¿Y este equipo es bueno?’ Y decíamos: ‘Es de los mejores’. ‘Ah, bueno’”.

La mandataria subrayó que no discutieron asuntos políticos o bilaterales durante ese intercambio casual.

Posteriormente, en una reunión privada entre los tres mandatarios, detalló que sí se abordaron otros temas, “principalmente el comercio y cómo vamos a seguir trabajando”.

Sheinbaum insistió en que el comportamiento del presidente estadounidense fue respetuoso en todo momento.

“Fue muy amable conmigo, como todos lo vieron. Lo cual agradezco, porque no es un tema personal, es un tema de lo que representamos”, expresó.

Añadió que durante todo el encuentro “no hubo ninguna grosería, nada. Fue muy, muy respetuoso”.

La reunión entre los tres líderes se dio en el marco del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se definió la participación y los grupos de las selecciones que disputarán el torneo en Canadá, México y Estados Unidos.

Por otra parte, agradeció a las miles de personas que participaron en la marcha del pasado 6 de diciembre en el Zócalo capitalino, convocada para celebrar los siete años del inicio de la Cuarta Transformación (4T).

La mandataria calificó la movilización como una muestra de organización ciudadana, diversidad social y respaldo al proyecto de gobierno que encabeza. Negó tajantemente las versiones difundidas en redes sociales sobre presuntos pagos o acarreo.

“Agradecer a todas y a todos los que vinieron el sábado. Venían de toda la República; quien viene de fuera no viene caminando, ¿verdad? Vienen en vehículo y la gente se organiza”, afirmó Sheinbaum, destacando que la participación fue voluntaria y coordinada por los propios asistentes.

Sheinbaum sostuvo que la Cuarta Transformación no se limita a reformas institucionales, sino que constituye un cambio profundo en principios y prácticas públicas.

“La 4T representa un nuevo pacto ético”, dijo, al subrayar que el movimiento busca erradicar la corrupción, democratizar el ejercicio del poder y garantizar derechos para todos.

La presidenta también destacó la presencia de jóvenes en la manifestación, a quienes consideró un motor fundamental del proyecto.

“Que nadie se equivoque: los jóvenes, en su mayoría, están con la transformación de la vida pública de México”, afirmó, en respuesta a narrativas contrarias que señalan un distanciamiento generacional respecto a la 4T.

Asimismo, reiteró la unidad política y personal que mantiene con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, figura central del movimiento, y rechazó que exista distancia entre ambos.

“No habrá separación”, aseguró, aludiendo a los llamados de la oposición para marcar una ruptura con su antecesor.

La movilización del sábado congregó a simpatizantes de distintos estados del país para conmemorar el aniversario del triunfo electoral de López Obrador en 2018 y reafirmar el apoyo al proyecto transformador que ahora encabeza Sheinbaum.

Finalmente, descartó que por ahora, su gobierno tenga contemplada otra extradición masiva de capos hacia Estados Unidos.

Dijo que cuando se solicita el envío de alguna persona, pero no se tiene orden de aprehensión en México, se procede, pero de lo contrario se debe de seguir un proceso.