Finabien, la remesadora que más beneficios entrega a las familias en México: Escalante

Ciudad de México. – Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor opción para el envío de remesas a México, tanto por el tipo de cambio como por las comisiones que ofrece, y es además la institución que más pesos extra ha entregado a las personas beneficiarias en el país. Así lo informó el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, durante su participación en la conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Escalante detalló que, en el ejercicio acumulado de 2025 sobre envíos mensuales de 400 dólares —realizados el 28 de agosto, 25 de septiembre, 23 de octubre y 20 de noviembre—, Finabien otorgó un total de 1,605 pesos adicionales en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia.

“Recordar que Finabien también recibe dinero a través de mil 700 sucursales y tiene presencia en todo el país”, subrayó el titular de Profeco.

Al analizar envíos de 400 dólares con precios y tipo de cambio observados el 4 de diciembre, Finabien volvió a posicionarse en primer lugar al entregar $7,463.79 pesos por depósito o transferencia. En contraste, Xoom pagó la menor cantidad: $7,039.01 pesos.

En el caso de envíos en efectivo, Pangea Money Transfer encabezó la lista con $7,484 pesos, mientras que Xoom registró el monto más bajo con $7,060.01 pesos.

Respecto al monitoreo semanal de los 24 productos que integran la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), Escalante informó que su precio no debe superar los $910 pesos.

Del 24 al 28 de noviembre, se detectó el precio más bajo en $766.20 pesos en Bodega Aurrera Emilio Carranza, en Saltillo, Coahuila; mientras que el más alto fue de $946.40 pesos en Soriana Híper Miyana, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Durante el monitoreo realizado en Atizapán de Zaragoza (Edomex), Querétaro (Qro.) y San Luis Potosí (SLP), se registraron los siguientes precios:

Atizapán, EdoMéx:

Más bajo: $802.70 (Chedraui Atizapán)

Más alto: $854.40 (Sumesa Arboledas)

Querétaro, Qro.:

Más bajo: $787.70 (Walmart Plaza de Toros)

Más alto: $880.50 (La Comer Estadio)

San Luis Potosí, SLP:

Más bajo: $782.20 (Chedraui)

Más alto: $936.68 (H-E-B)

En la verificación de productos individuales, el kilogramo de papa Alfa/Blanca presentó un precio promedio nacional de $26.77 pesos del 24 al 28 de noviembre.

Los precios más bajos oscilaron entre $13.50 y $14.90 pesos, y los más altos entre $34.99 y $39.90 pesos.

Escalante recomendó a las personas consumidoras consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios para comparar opciones antes de realizar sus compras.

Como parte de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, el procurador informó que el 5 de diciembre el precio promedio nacional del litro de gasolina regular fue de $23.58 pesos.

Del 24 al 30 de noviembre, el precio más justo fue de $23.19 pesos en la estación E S El Barquito (Grupo Pemex), en Altamira, Tamaulipas. El más alto fue de $24.99 pesos en Servicios Gasolineros de México (Oxxo Gas), en Querétaro, Querétaro.

Finalmente, Escalante anunció que la Revista del Consumidor de diciembre 2025 presenta los resultados del estudio de calidad del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor sobre 29 productos tipo manchego.

Se detectaron cinco productos que utilizan las palabras “manchego” o “queso manchego” sin serlo, ya que son quesos procesados que pueden llevar a error a las personas consumidoras.

“Es fundamental revisar las etiquetas y verificar la información para evitar engaños”, concluyó el procurador.