México alcanza cifra récord de empleo formal: Robledo

Ciudad de México.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que México cerró noviembre de 2025 con un récord histórico de empleo formal, al registrar 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados, la cifra más alta desde que se tiene registro.

Durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional, Robledo detalló que tan solo en noviembre se crearon 48 mil 595 nuevos empleos y que, en lo que va del año, el país suma 599 mil puestos adicionales, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 2.7%.

Entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025, se generaron 194 mil 130 empleos formales, lo que representa un crecimiento anual de 0.9%.

El titular del IMSS destacó que el 40.4% del empleo registrado corresponde a mujeres, con 9 millones 229 mil trabajadoras afiliadas. En los últimos 12 meses, añadió, se han creado 98 mil nuevos puestos ocupados por mujeres.

Asimismo, subrayó que 86.7% de los empleos afiliados son permanentes, lo que equivale a 19 millones 800 mil puestos estables, también la cifra más alta registrada por el Seguro Social en cualquier mes.

Robledo señaló que el salario base de cotización, indicador que refleja la calidad del empleo, alcanzó 624.9 pesos diarios, lo que implica un incremento anual de 7%.

Agregó que con el reciente aumento al salario mínimo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, este indicador “seguirá creciendo”, beneficiando a las personas trabajadoras registradas en el IMSS.

El funcionario también destacó las cifras de la reciente Medición Trimestral de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones del INEGI, publicada el 4 de diciembre.

De acuerdo con dicho reporte, en el segundo trimestre de 2025 se generaron 600 mil empleos remunerados adicionales, un crecimiento de 1.3% respecto al primer trimestre.

Durante los primeros tres meses del año se contabilizaron 39.4 millones de empleos remunerados, mientras que para el segundo trimestre la cifra llegó a 40 millones.

Este crecimiento se reflejó también en un aumento de las remuneraciones: se registraron 298 mil 61 millones de pesos adicionales, un incremento de 6.5% entre ambos trimestres.

Al cierre de la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró los resultados:

“Es un muy buen dato de nuestra economía.”