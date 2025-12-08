Reconocen a policías mexiquenses por su vocación, sacrificio y baja histórica en homicidios

Toluca, Méx.- En una ceremonia solemne realizada en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, encabezó la conmemoración del Día del Policía Mexiquense, acto en el que se reconoció el desempeño, la valentía y la trayectoria de elementos estatales, así como la memoria de quienes perdieron la vida en el cumplimiento del deber.

Frente a mandos operativos, elementos de distintas áreas y familiares, el titular de Seguridad destacó la vocación y el compromiso de las y los policías mexiquenses, quienes enfrentan diariamente riesgos, incertidumbre y sacrificios personales para garantizar la seguridad pública.

El secretario subrayó que la labor policial implica un profundo sentido de servicio hacia la ciudadanía. “Ser policía es sinónimo de vocación, valentía y entrega; es levantarse todos los días con la firme convicción de servir y de renunciar a necesidades propias en la búsqueda de un bien superior, la seguridad del ciudadano mexiquense”, afirmó.

Castañeda Camarillo dedicó también recordó a los policías caídos durante el cumplimiento de su labor, a quienes calificó como “compañeros valientes cuyo compromiso con la sociedad mexiquense quedó demostrado al anteponer su vida por el deber”. Aseguró que su memoria permanece como ejemplo para la institución.

El funcionario habló del desgaste físico y emocional que enfrentan los elementos como las largas jornadas, exposición al sol, alimentación irregular, detenciones de riesgo, persecuciones o intervenciones imprevistas. “Todos los días nos levantamos con esa incertidumbre de qué nos depara la jornada y cómo regresaremos a casa”, expresó.

El secretario expuso avances en seguridad, particularmente en la disminución de homicidios dolosos. Informó que en el último mes se registró un promedio de 3.2 homicidios diarios, la cifra más baja desde 2015, cuando se reportaban alrededor de 6.6. “Estos resultados no son un hecho aislado, sino el reflejo del esfuerzo, la disciplina y el profesionalismo de las mujeres y hombres que integran nuestras instituciones de seguridad”, señaló, al tiempo que llamó a la corporación a continuar fortaleciendo su labor con ética, disciplina y estricto respeto a los derechos humanos.

Cristóbal Castañeda reconoció que los policías distinguidos representan un pilar no solo para la seguridad estatal, sino para la consolidación de la paz en la entidad. “Ustedes son el origen y el motor que impulsa a esta Secretaría”, afirmó.

El titular de Seguridad llamó a continuar fortaleciendo la corporación y reiteró que el Estado de México avanza hacia una policía más profesionalizada y cercana a la ciudadanía, con mejores herramientas y estrategias para la prevención del delito.

“No me queda más que exhortarlos a seguir trabajando con la determinación, responsabilidad y vocación que los caracterizan. Mi mayor reconocimiento a cada mujer y cada hombre que forman parte de esta gran institución”, puntualizó.

En representación del personal operativo, la policía Monserrat García Paz dirigió un mensaje en el que habló del sentido de responsabilidad que implica pertenecer a la corporación estatal. Aseguró que, pese al riesgo permanente, los policías mantienen la convicción de “trabajar por el bien propio, de sus familias y de las familias mexiquenses”.

“Sabemos que ser policía es un riesgo constante.. Sin embargo, nuestra convicción nos hace levantarnos cada día y servir a quienes dependen de nosotros”, expresó. También agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del secretario Cristóbal Castañeda, a quienes reconoció por dignificar la labor policial.

Como parte del evento, la Secretaría de Seguridad entregó distinciones a elementos por su desempeño, méritos operativos y trayectoria. La lista de galardonados fue la siguiente: Policía del Año: Néstor Osvaldo Martínez Vera; Custodio del Año: Ignacio Mojica Tapia; Mérito Policial en Primera Clase: Mario Alberto Álvarez Jaime y Miriam Lucrecia Cortés Santiago; Mérito Policial en Segunda Clase: Eduardo Antonio Hernández Jiménez y María Guadalupe Martínez Montaño; Mérito Deportivo: Paola Monserrat García Paz; Mérito Social: Javier Omar Cervantes García; Título Post Mortem: Jessica Fernanda Venancio Nava (recibido por Fernando Venancio Martínez).

La ceremonia cerró con un homenaje a los policías caídos y con la reafirmación del compromiso de la Secretaría de Seguridad para consolidar una institución de prestigio y buenas prácticas a nivel nacional.