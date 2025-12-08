EdoMéx logró superar metas en reducción de la pobreza: Flores

Toluca, Méx.- El director del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM), Rafael Flores Mendoza, señaló que, gracias a la implementación de políticas públicas y a la coordinación con programas federales y nacionales, el Estado de México logró superar las metas planteadas en materia de reducción de pobreza. Lo anterior, indica que los recursos presupuestales y los programas públicos están teniendo un impacto real en la población.

En entrevista, luego de su participación en el Congreso, durante la Comisión Legislativa para el seguimiento del Plan de Desarrollo del Estado de México, Flores Mendoza señaló que se reportó que 13 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza, casi 2 millones de ellos fueron gracias a acciones implementadas desde el Estado de México. Siendo el promedio nacional fue de 6.7%, mientras que en la entidad alcanzamos un 11.7%. Flores Mendoza, indicó que se tienen avances históricos en desarrollo social, educación, empleo y bienestar, y el reto en seguridad continúa siendo urgente.

Dijo que la seguridad es un desafío y que involucra a toda la sociedad, no solo al gobierno. Y la participación de las familias y la educación de los jóvenes son fundamentales para prevenir situaciones de violencia.

Sobre el tema del agua, el funcionario explicó que el Estado de México se enfrenta a retos derivados del cambio climático y la gestión de recursos hídricos. Por lo que la estrategia incluye la mejora de plantas tratadoras y la construcción de líneas de conducción, con el objetivo de optimizar el uso del agua y proteger el subsuelo.

Por ejemplo, dijo que se está trabajando en el Valle de Toluca para que las plantas de tratamiento de agua, como la Toluca Oriente, Toluca Norte y Reciclagua, puedan procesar más de cinco metros cúbicos por segundo, “lo que permitirá reciclar el agua utilizada en la zona conurbada y reducir la extracción del Sistema Cutzamala, garantizando sostenibilidad a largo plazo”, señaló.

Finalmente, el director del COPLADEM insistió en que aún hay desafíos que atender con urgencia, desde los niveles, municipal, estatal y federal.