Es importante reconstruir nuestro tejido social estando siempre juntos: Arévalo

Atizapán, Méx.- “Hoy es una fecha muy importante y este mes en especial, nos tiene que llevar a la reflexión, para que nos unamos más en familia, que hagamos muchas actividades y que no solamente sean días para recibir un regalo”, expresó la Presidenta Honoraria del DIF, Paty Arévalo Rubio, al encender el Árbol de Navidad, con lo que el gobierno de Atizapán, que encabeza, Pedro Rodríguez Villegas dio inicio a los festejos navideños.

Arévalo Rubio, realizó el encendido la Villa que con motivo de las fiestas decembrinas que iluminan la Explanada Municipal para deleite de las familias atizapenses, además de la pista de hielo, cuyo acceso es totalmente gratuito.

“Yo les deseo a todas las familias y a todos los chiquitos, felices fiestas y los invito a que estemos siempre juntos, haciendo actividades, porque lo más importante es reconstruir nuestro tejido social”, afirmó la Presidenta del DIF Municipal.

Paty mencionó que a partir de este domingo 7 de diciembre y hasta el próximo 11 de enero de 2026, estarán abiertas las atracciones, para que las disfruten, niños, niñas y jóvenes.

Puntualizó que todas las atracciones son totalmente gratuitas, por lo que las familias pueden asistir diariamente a las distintas actividades que se realizan en cada una de las villas que fueron montadas por las dependencias municipales, así como a tomarse fotografías con personajes tradicionales de estas fechas y disfrutar de un paseo en el trenecito.

En este evento en el que también se presentó una obra de teatro, Paty Arévalo Rubio convivió con los asistentes y en compañía de directores e integrantes del Cuerpo Edilicio supervisaron el funcionamiento de los atractivos que el Gobierno local preparó para las familias de esta localidad.