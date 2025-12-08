Muere hombre de 77 años tras desvanecerse en avenida Alfredo Del Mazo

Toluca, Méx.- Un hombre de 77 años identificado como Gustavo José “N” falleció la mañana de este lunes luego de desplomarse súbitamente mientras caminaba sobre avenida Alfredo del Mazo, a la altura del puente peatonal de la colonia Las Torres.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor comenzó a sentirse mal al pasar bajo la estructura. Testigos señalaron que intentó apoyarse en la base del puente, pero se desvaneció y cayó al pavimento, quedando inconsciente.

Paramédicos arribaron minutos después; al revisarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a cubrir el cuerpo en espera de las autoridades.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras se aguarda la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes realizarán las diligencias correspondientes y ordenarán el levantamiento del cuerpo.