La Liga MX confirmó los horarios para los juegos de la final

Toluca, Méx.- La Liga MX confirmó los horarios de la Gran Final del Apertura 2025, un enfrentamiento que reúne al 1 y 2 de la tabla general y que promete un cierre espectacular de torneo. La ida se disputará el jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Universitario, mientras que la corona se entregará el domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio “Nemesio Diez”.

Este choque entre el Toluca y los Tigres vuelve a colocar en escena una de las rivalidades más intensas del futbol nacional, además de reavivar una estadística que siempre genera debate: las finales “1 vs 2” en la era de los torneos cortos. De las 14 que se han disputado desde 1996, el superlíder ha alzado el título en 8 ocasiones, mientras que el sublíder ha logrado dar la sorpresa en 6. La diferencia es mínima, lo que confirma que, en partidos como estos, la distancia es solo un número en la tabla.

El futbol mexicano ha visto finales memorables bajo esta fórmula. El Toluca tiene un capítulo especial en este historial: en Verano 1999, se coronó tras un espectacular 5-5 global y serie de penales ante Atlas; y apenas hace unos meses, en Clausura 2025, volvió a validar su condición de líder venciendo al América. Del lado felino, los recuerdos también son dorados: Apertura 2014 cayendo ante América, pero Apertura 2017 conquistando el BBVA ante Monterrey en una noche histórica.

Hoy, la historia vuelve a empujar a estos dos gigantes hacia el mismo destino: la gloria. El Toluca, con 37 puntos, llega como un superlíder sólido, que entiende que las finales se ganan con carácter y jerarquía. Ha jugado cinco finales como líder y ha ganado cuatro: su efectividad es la de un club con corazón de campeón.

Los Tigres, en cambio, son el depredador paciente. Con títulos obtenidos como sublíder y un plantel repleto de experiencia, los felinos saben cómo hacer daño en territorio hostil. Pocos equipos en México manejan la presión como ellos.

A un solo punto de diferencia en el torneo regular, el Toluca ante los Tigres está llamado a ser un duelo de poder a poder. Un choque de estilos, ambiciones y certezas que definirá al mejor del 2025.