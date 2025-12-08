Incendio de casa en Metepec alertó a servicios de emergencia, rescatan a mamá y bebé

Metepec, Méx.- Una mujer y una bebé de tres meses de edad fueron rescatadas de un incendio que invadió la vivienda que habitaban ubicada en la Colonia Bellavista, en Metepec.Un fuerte incendio registrado en una vivienda de la colonia Bellavista provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, así como el cierre temporal de la calle 5 de Febrero y de la Avenida Tecnológico, en el Pueblo Mágico de Metepec luego de que las llamas consumieran gran parte del inmueble y dejaran visibles daños materiales.

Según los primeros reportes, el fuego se habría originado por un presunto cortocircuito al interior de la casa, lo que permitió que las llamas se propagaran rápidamente.Elementos de Protección Civil y Bomberos de Metepec arribaron de inmediato para sofocar el incendio y evitar que se extendiera a predios cercanos.

El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, reconoció a través de sus redes sociales la labor del personal municipal. “Esta tarde, en una acción heroica, nuestro cuerpo de Bomberos y nuestra Policía municipal rescataron a una mujer y a su pequeñita de tres meses, de un incendio ocasionado, presuntamente, por un cortocircuito dentro de su vivienda. Ya se evalúan los daños, pero afortunadamente, la vida de las dos está a salvo”, indicó.

Mientras las labores de control continuaban, una densa columna de humo cubrió la zona y se extendió hacia la vialidad principal, situación que obligó a personal de tránsito y seguridad a cerrar el paso vehicular para evitar accidentes y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

El bloqueo durante varios minutos en Avenida Tecnológico generó una considerable carga vehicular, por lo que automovilistas tuvieron que desplazarse por rutas alternas en tanto se normalizó la circulación.