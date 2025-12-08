Gobernadora reconoce a Tecámac como un municipio de historia, cultura y progreso

Tecámac, Méx. – La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acudió al Primer Informe de Gobierno de la presidenta municipal Rosa Yolanda Wong Romero, donde destacó la grandeza histórica y social de Tecámac, así como los avances en distintos ámbitos que consolidan al municipio como un ejemplo de desarrollo.

En su intervención, la mandataria estatal calificó a Tecámac como “una emblemática tierra del Estado de México” y resaltó sus atractivos históricos y naturales, desde los asentamientos prehispánicos de San Lucas y Xolox hasta el Museo del Mamut y los espacios ecológicos como el Cerro de Tonalá y el Parque Sierra Hermosa. Sin embargo, enfatizó que la verdadera grandeza del municipio reside en su gente, “mujeres y hombres que con trabajo y tesón han impulsado el desarrollo de este lugar”.

La gobernadora también vinculó la labor municipal con los principios de la administración federal encabezada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien describió como una mujer comprometida con un cambio profundo en la manera de gobernar: “Haciendo efectivo el principio de ejercer un Gobierno del pueblo y para el pueblo”.

Delfina Gómez destacó los resultados de la colaboración interinstitucional, señalando que la incidencia delictiva de alto impacto en Tecámac registró una disminución del 17 por ciento entre enero y octubre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. De los 12 delitos de mayor impacto, nueve presentan una tendencia a la baja, incluyendo homicidio doloso, feminicidio y robo de vehículo con violencia. Además, se reportaron más de mil denuncias atendidas de extorsión y fraude telefónico, con un daño económico prevenido de más de ocho millones de pesos.

En el ámbito educativo, la gobernadora resaltó los programas de becas que han beneficiado a 4,895 alumnos de Tecámac, así como la inversión en infraestructura escolar que ha apoyado a 53 planteles con más de 11.5 millones de pesos. También mencionó la entrega de útiles escolares a 78,773 estudiantes de 329 escuelas, con un gasto superior a 37 millones de pesos.

Gómez Álvarez destacó los apoyos sociales, en especial los dirigidos a las mujeres a través de programas como “Mujeres con Bienestar” y las canastas alimentarias, que actualmente benefician a 15,000 mujeres en el municipio. En transporte público, se informó sobre la implementación de 15 nuevas unidades articuladas del Mexibús y 10 autobuses 100 por ciento eléctricos en la línea 4, beneficiando a miles de usuarios diarios.

En materia de salud, la gobernadora recordó la inauguración de dos nuevas clínicas de medicina familiar que atenderán a más de 100,000 derechohabientes del ISSSTE, subrayando que estos avances son fruto de la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

El mensaje de la gobernadora incluyó un llamado a la unidad y al trabajo en equipo, destacando la importancia de superar diferencias personales o políticas para el beneficio de Tecámac: “Más allá de diferencias, de intereses, de protagonismo… más allá tenemos que proponer por el bien de Tecámac”. También reconoció el papel de los ciudadanos, los legisladores y los servidores públicos en la construcción de un municipio seguro y en constante desarrollo.

Por su parte, la presidenta municipal, Rosa Yolanda Wong Romero, hizo un recuento de los avances en salud, educación, movilidad, infraestructura y apoyo a las mujeres, subrayando la importancia de la libertad y la dignidad como condiciones fundamentales para gobernar.

El evento contó con la presencia de la Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directa de la Sexagésima Segunda Legislatura local; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; legisladores federales y locales; y presidentes municipales de comunidades vecinas.