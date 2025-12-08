Gobierno de Tlalnepantla fortalece acciones para proteger el equilibrio ecológico: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde Raciel Pérez Cruz, puso en marcha la “Escuela Itinerante de Educación Ambiental”, mediante la cual se efectuaron 30 eventos y talleres en escuelas, parques, comunidades y empresas, beneficiando a 2 mil 500 habitantes de barrios y fraccionamientos tanto en Oriente como en Poniente del municipio.

Dijo que se redoblaron esfuerzos para el fortalecimiento de acciones con el objetivo de proteger el equilibrio ecológico en colonias como Valle Dorado, El Tenayo, Lázaro Cárdenas, San Lucas Patoni, Tepeolulco, San Rafael, La Romana, Tequexquinahuac, Santa Cecilia y la zona limítrofe con la Sierra de Guadalupe, que es uno de los pulmones verdes más importantes del Estado de México.

Mencionó que dicha estrategia fortaleció la participación ciudadana, a través de actividades formativas sobre biodiversidad urbana, reciclaje y conservación de la fauna silvestre.

Pérez Cruz, mencionó que Tlalnepantla Renace y se construye con el esfuerzo de todas y todos, gobierno y población juntos, resaltando también la coordinación con autoridades estatales y federales para avanzar y transformar con resultados tangibles.

El alcalde señaló que, en un contexto global marcado por los efectos acelerados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, su gobierno refrendó el compromiso con la conservación y restauración de los recursos naturales, entendiendo que la sostenibilidad es un pilar indispensable para garantizar el bienestar humano.

Recordó que, en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio pasado, se realizó la primera edición del EcoFest Tlalnepantla en el recién rehabilitado Parque de la Ciencia “Luis Barragán”, que reunió a más de 700 personas en un espacio rehabilitado en coordinación con el Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez; donde se brindaron talleres educativos, conferencias ambientales, actividades deportivas y culturales.

Pérez Cruz, subrayó que el programa Reciclatón Tlalnepantla se llevó a cabo con el objetivo de promover la economía circular y una cultura del reciclaje. A través de éste, se realizaron seis ediciones en el Centro de Acopio Municipal, logrando la recolección de 10 toneladas de residuos reciclables; mismos que fueron intercambiados por 3 mil 500 plantas, incluyendo árboles frutales, especies polinizadoras y ornamentales, fortaleciendo la reforestación en colonias como San Javier, Las Arboledas, El Rosario II, Tepeolulco y San José.

En materia forestal, informó sobre la puesta en marcha de la campaña de reforestación “Sembrando Vida, Cosechando Futuro”, que involucró a 3 mil 200 voluntarios en 30 jornadas masivas y alcanzando una cifra récord de 15 mil árboles sembrados en la Sierra de Guadalupe, el Parque del Pueblo, el Parque Hidalgo, áreas verdes de Santa Cecilia, así como camellones de avenidas principales como Mario Colín, Adolfo López Mateos y Viveros de la Loma.