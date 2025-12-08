Agradece gobernadora a congresistas por confianza en su gobierno

La diputada Martha Camacho, presidenta de la Directiva, acompañó a la gobernadora a los informes municipales de resultados de Axapusco y Tecámac.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez agradeció a las, le y los diputados de la LXII Legislatura mexiquense por la confianza depositada en la aprobación del Plan de Desarrollo Estatal y del Presupuesto de Egresos, lo que permitirá implementar políticas públicas en beneficio de la población mexiquense.

Durante el Informe de Resultados de Melitón Cid Galicia, alcalde de Axapusco, al que asistió la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Directiva, la gobernadora compartió algunas obras que se han realizado en la zona, por lo que reconoció a la población por su aportación en el pago de sus impuestos y a las, le y los diputados por autorizar el presupuesto.

Cabe señalar que en comisiones del Congreso mexiquense actualmente se estudia la propuesta de Delfina Gómez en materia del paquete fiscal 2026, la cual incluye, entre otros aspectos, el presupuesto de egresos.

La diputada también acompañó a la gobernadora al informe de resultados de Rosi Wong Romero, alcaldesa de Tecámac, a donde igualmente acudieron las legisladoras Zaira Cedillo Silva (morena) y Lilia Urbina Salazar (PRI) y los congresistas Ángel Adriel Negrete Avonce y Samuel Hernández Cruz, ambos de morena.