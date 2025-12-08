DEBATE

Zacatlán: Pueblo Mágico…para la delincuencia

Si el trienio del ex priísta, ex panista y neomorenista José Luis Márquez Martínez fue pésimo para Zacatlán en materia de violencia y delincuencia, el hecho de que los zacatecos le hayan permitido imponer como sucesora a su esposa, Beatriz Sánchez, se les revirtió, porque hoy dicho “Pueblo Mágico” lo es, principalmente, para los criminales.

Así lo demuestran –con abrumadora claridad- las cifras de la Fiscalía General del estado (FGE), que registran un aumento superior al 15 por ciento de delitos en enero y octubre de este año en comparación con el 2024, cuando Márquez Martínez era el president municipal. En dicho lapso, se denunciaron en Zacatlán 796 crímenes de todo tipo, incluyendo 6 homicidios dolosos, 207 robos de todo tipo y 5 ataques cometidos por funcionarios públicos.

Pero, si la gente en ese municipio pensó que darle continuismo a la dinastía Márquez-Sánchez bajaría la tasa de delincuencia organizada y común…¡se equivocó!. Entre enero y octubre del 2025, ya con Beatriz Sánchez al frente de los más de 87 mil ciudadanos zacatecos –según el censo del INEGI en 2020- los delitos se elevaron a 934 y, si este hecho es preocupante, lo peor es que se duplicaron los homicidios dolosos.

ASESINATOS Y ROBOS SIN FRENO

Una somera revisión a los datos de la FGE permite constatar que algo muy malo pasa en materia de criminalidad con el actual ayuntamiento zacateco, porque mientras entre enero y octubre del año pasado se denunciaron 6 asesinatos intencionales, en los mismos meses del 2025 ese indicador ¡se duplicó!: https://desdepuebla.com/2025/09/16/juez-de-control-vinculo-a-proceso-a-presunto-participe-en-el-homicidio-de-tres-hombres-en-zacatlan/

También los hurtos están a la orden del día: En el lapso mencionado, con Márquez Martínez como edil, se interpusieron 207 querellas formales por este delito, incluyendo 68 de vehículo, en tanto que bajo la gestión de Beatriz Sánchez los robos explotaron a 246 casos, un aumento del 20 por ciento y 111 personas se quejaron de que le quitaron su unidad.

Este hecho implica que ¡casi se duplicó la cantidad de robo de vehículos en Zacatlán!, sin que la policía municipal demostrara alguna capacidad de combatir este delito, que durante el año azoló a la gente, ya que tuvo que ser la secretaría de Seguridad Pública ESTATAL la que detuviera a una banda dedicada a desmantelar unidades en dicha ciudad: https://desdepuebla.com/2025/11/16/desarticulan-grupo-presuntamente-dedicado-al-desmantelamiento-de-vehiculos-robados-en-zacatlan/

Preocupante, lamentable que la presunta “magia”en el municipio beneficie –PRINCIPALMENTE – a rateros y homicidas, en lugar de traducirse en crecimiento económico, turístico y mejoría de la calidad de vida de la gente. Pero, por razones que, tal vez ellos sepan, la dupla Márquez –Sánchez no ha podido o querido enfrentar con decisión y eficacia a la delincuencia.

A ROGELIO LÓPEZ ANGULO LE PEGA EL SÍNDROME DE “MIGUEL MEJIA BARÓN”

Cada día se vive un entorno mucho más mundialista, ya que el año entrante nuestro país se convertirá en el primero en organizar tres veces la máxima competencia internacional de fútbol, aunque apenas le toquen 10 partidos. Tal vez esta fiebre futbolística haya afectado las de por sí mermadas facultades políticas, mentales y de empatía del presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo, que –al parecer- sufre el síndrome de “Miguel Mejía Barón”.

Como muchos aficionados al balonpié recordarán, en el mundial de Estados Unidos, durante la segunda ronda, México iba empatado a un gol con Bulgaria en un encuentro muy cerrado. Era un encuentro de eliminicación directa y había que buscar todo, pero el entonces técnico de la selección nacional, Miguel Mejía Barón, ¡no quiso meter a la máxima estrella mexicana, Hugo Sánchez Márquez, pese a que lo puso a entrenar largo rato!.

Desde entonces, al ex director técnico de México, Pumas, Atlante y Puebla le quedó el estigma de que “se guardó los cambios” y no quiso buscar la victoria, que se convirtió en una aplastante derrota en penales ante los búlgaros. Parece que el “síndrome” de Mejía Barón le dio duro al alcalde huauchinanguense, que –tozudo- se niega a cambiar a su director de Protección Civil, Rafael Rodríguez Guevara, pese a su BRUTAL incapacidad demostrada en las inundaciones: https://desdepuebla.com/2025/11/11/sigue-la-busqueda-del-menor-desaparecido-en-las-inundaciones-de-huauchinango/

Como es lógico, la gente en Huauchinango anda de uñas contra López Angulo y su protegido, debido a que, durante los cuatro años que el munícipe ha estado al frente del ayuntamiento, nunca le ha dado al área de Protección Civil la atención e importancia requeridas: https://desdepuebla.com/2025/11/11/sigue-la-busqueda-del-menor-desaparecido-en-las-inundaciones-de-huauchinango/

NEGLIGENCIA, UNA DE LAS MÁS FRECUENTES Y PEORES FORMAS DE CORRUPCIÓN

La gente dice que, aunque reportan riesgos, situaciones de emergencia y piden la intervención municipal, el edil y Rodríguez Guevara se hacen pen…sativos, en lugar de atender las quejas: https://desdepuebla.com/2025/11/10/experto-en-voleibol-y-softbol-el-sedicente-director-de-proteccion-civil-en-huauchinango/

Pese a los fallecidos durante las lluvias del mes pasado y a que, incluso, hoy se mantiene la búsqueda de un menor desaparecido, el presidente municipal se niega a poner en Protección Civil a alguien que SÍ SEPA y sea proactivo; es decir, que vigile zonas o actividades de riesgo, como la del pasado viernes 14 de noviembre, al mediodía, cuando un camión repartidor de gas lp se puso a dar “servicio” frente a la secundaria Benito Juárez, colonia El Potro, sin protocolos ni medidas de seguridad: https://desdepuebla.com/2023/02/23/desde-huauchinango-a-dias-de-la-feria-de-las-flores-el-municipio-se-queda-sin-director-de-proteccion-civil/

¿Habrá alguien o algo – más allá de las pérdidas humanas y económicas tras las inundaciones pasadas- que lleve a los presidentes municipales del estado a tomarse en serio el área de Protección Civil?.Hasta ahora.en muchas regiones de la entidad, NO.