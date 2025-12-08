“Acciones por la Educación” fortalece el aprendizaje en Huixquilucan, afirman docentes

Huixquilucan, Méx.- Ante la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, maestros y estudiantes de la Primaria “Dr. Gustavo Baz Prada”, ubicada en la comunidad de Magdalena Chichicaspa, reconocieron el programa “Acción por la Educación”, pues permite realizar mejoras en las escuelas en beneficio del desarrollo académico de niños, niñas y jóvenes.

Luego de que el Gobierno de Huixquilucan entregara nuevos pupitres escolares, pintarrones y tinacos, además de rehabilitar diversas áreas de la escuela, Romina Contreras Carrasco destacó que, para dar una nueva imagen a las escuelas del territorio y, sobre todo, ofrecer espacios dignos a los estudiantes, docentes y padres de familia, el programa “Acción por la Educación” responde a las necesidades de cada plantel, por lo que, en esta ocasión, se llevaron a cabo diversos trabajos, para que 400 estudiantes, puedan realizar sus actividades diarias.

“Estoy contenta de estar en esta escuela, pues siempre nos reciben con un gran apapacho al corazón, es por eso que seguimos trabajando 24/7 para mejorar sus instalaciones y que estén motivados todos los días para seguir estudiando en su segundo hogar. ‘Acción por la Educación’ es en beneficio de todas las niñas y niños del territorio para que estudien en planteles adecuados”, expresó la alcaldesa.

En tanto, la directora de la escuela Primaria “Dr. Gustavo Baz Prada”, María del Carmen Silva Álvarez, aseguró que el plantel es un lugar digno y seguro para los alumnos, debido a los trabajos que se realizan con “Acción por la Educación”.

“Hemos sido tan privilegiados, siempre escuchados por la alcaldesa Romina Contreras, que está atenta a nuestras peticiones, en beneficio de todos los niños y niñas de esta escuela. Reconocemos el trabajo en equipo que hacen junto con nosotros, nuestro plantel está bonito, gracias a su compromiso con la educación y con la niñez huixquiluquense”, apuntó.

En representación de los estudiantes, Esteban, alumno de quinto grado, agradeció al Gobierno de Huixquilucan por escuchar y atender sus necesidades, pues existe mayor motivación para aprender dentro de unas aulas renovadas.

“Quiero darle las gracias de todo corazón, porque su apoyo ha sido de gran ayuda para nosotros, gracias por escucharnos y por hacer cosas buenas por nuestra comunidad, hoy mi escuela tiene todo lo necesario para que mis compañeros y yo vengamos con alegría a recibir conocimientos en un lugar limpio y agradable”, expresó.