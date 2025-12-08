Cercanía e inclusión, pilares en la transformación de la UAEMéx

Toluca, Méx. – Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), destacó que la institución se construye sobre dos pilares: la cercanía y la inclusión, ambos enfocados en que la grandeza institucional se forje con el aporte de todas y todos.

Durante la ceremonia solemne 2025 de la Fraternidad Institutense, la primera rectora de la UAEMéx reconoció que en la actualidad, la Máxima Casa de Estudios atraviesa por un proceso colectivo que requiere el involucramiento y la participación corresponsable de toda su comunidad.

Por tal motivo, subrayó que la Fraternidad Institutense es símbolo de lucha, colectividad y amor por la Máxima Casa de Estudios Mexiquense, gracias a ese ejemplo se construye identidad y valores que se reflejan en una comunidad y que son las bases de un mejor futuro.

Su vida, dijo, representa el testimonio más honesto de una vocación humanista que siempre será parte de la historia de la Universidad Autónoma del Estado de México, porque en cada integrante de esta comunidad vive el espíritu auriverde y surge la fuerza para trascender tiempos difíciles.

Al mismo tiempo expresó su gratitud por la bondad y resiliencia de todas y todos los institutenses, quienes a pesar de los episodios complejos que han marcado la historia universitaria han demostrado que sus valores permanecen vigentes y atemporales para la construcción de una UAEMéx que pertenece a todas y todos.