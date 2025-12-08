Escuela Judicial del EdoMéx cumple cuatro décadas

Toluca, Méx.- La Escuela Judicial del Estado de México EJEM festejó 40 años de vida como institución de vanguardia, dedicada a la formación, capacitación y profesionalización de juristas, servidoras y servidores judiciales de alto nivel; la ceremonia fue encabezada por el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Jesús George Zamora, titular de la Consejería Jurídica de la entidad, en representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En el Aula Magna “Mgdo. Lic. Gustavo A. Barrera Graf” se reconocieron a exdirectores y exdirectora por su liderazgo y compromiso; se entregó el Magister Honoris Causa a Doris Rivera Pérez, catedrática en Mecanismos de Atención y Protección a Comunidades Indígenas de la EJEM; y se premió a niñas, niños y adolescentes ganadores del concurso de pintura “Pinto de justicia mi comunidad”.

“Cada curso, coloquio, certificado que se otorga en esta institución tiene una misión muy importante para mejorar la impartición de justicia más cercana, eficiente, transparente y confiable” expresó George Zamora; destacando que la esencia de la EJEM es ser semillero de profesionales, dar vida a la carrera Judicial con altos niveles de conocimiento que, con la reciente reforma, se complemente con la legitimación democrática en las elecciones.

En la ceremonia, a la que asistieron el Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración y la Magistrada Maricela Reyes Hernández, Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, José Luis Embris Vásquez, Director General de la Escuela Judicial indicó que este aniversario es recordatorio de que cada logro individual “se convierte en colectivo; todas y todos hemos construido juntos un legado que perdurará por generaciones”.

Durante el evento, se recordó al Magistrado Luis Miranda Cardoso, quien en 1986 fue el primer director de la EJEM. Recibieron reconocimiento, en representación del Magistrado Abel Villicaña Estrada, su hija Norma Rosalba Villicaña, y del Magistrado Román Rosales Reyes, su esposa Josefina Becerril Velázquez.

A ellos se sumaron los Magistrados José Colón Morán, Alfonso Velázquez Estrada, Sergio Javier Medina Peñaloza y Joaquín Mendoza Esquivel; Marco A. Morales Gómez, Víctor Manuel Rojas Amandi, Jaime López Reyes y la Magistrada Elizabeth Rodríguez Colín.

En nombre de los galardonados, Colón Morán hizo una remembranza de la historia de la Escuela Judicial y se dijo honrado de ser testigo de los antecedentes, origen y la vida inicial de una institución tan prestigiada como esta que tiene fundamento en la Ley Orgánica de 1996 del PJEdomex.

Rodríguez Colín, única mujer que ha ocupado la Dirección de la EJEM e integrante del Órgano de Administración Judicial, señaló que la función jurisdiccional como parte fundamental del Estado de Derecho requiere modernización y perfeccionamiento de sus procesos de atención, esta razón y el surgimiento a la vida jurídica del Sistema Judicial, fue la génesis para determinar que el Instituto de Capacitación y Especialización Judicial se instituyera oficialmente en la Escuela Judicial.

“Desde entonces ha asumido con orgullo la responsabilidad de formar, capacitar, actualizar, profesionalizar y certificar a las personas servidoras públicas judiciales”, destacó.

En este marco, el Magistrado Presidente Macedo García entregó el Magister Honoris Causa a Doris Rivera Pérez, por su trayectoria académica, compromiso con la educación y aportaciones como traductora e intérprete de la lengua Otomí.

Además, entregó los premios a ganadores del concurso “Pinto de justicia mi comunidad” en la categoría “B”: primer lugar Ximena Nava de Jesús, segundo lugar, Karen Lázaro Morales y tercer lugar José Gabriel Cruz Ortiz.

A esta conmemoración asistieron Víctor Leopoldo Delgado Pérez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Jessica Leticia Meza Adalid, Subdirectora de Cultura de la Paz del Consejo Escolar para el Bienestar CONEBI; magistradas, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial. Juezas, jueces, notarias, notarios, integrantes de la Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana, personal administrativo y claustro docente de la EJEM.