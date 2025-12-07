Tlalnepantla impulsa el empoderamiento económico y las redes de mujeres

Tlalnepantla, Méx.- Fuertes, luchadoras, incansables, así son las mujeres de Tlalnepantla, y para brindarles acompañamiento y una mejor calidad de vida, el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz impulsó diversas políticas públicas con las que se generan condiciones óptimas para su desarrollo.

En su Primer Informe de Avances, el Edil destacó la inauguración del Centro de Empoderamiento para las Mujeres “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en la colonia Valle de las Pirámides, espacio, concebido como un punto de acompañamiento, aprendizaje y construcción colectiva creado para impulsar la autonomía económica de las mujeres del municipio, destinando una inversión de 2 millones 446 mil 671 pesos.

En este Centro se brindan servicios de formación, asesoramiento y vinculación laboral mediante la impartición de 15 cursos y talleres en oficios y artes orientados al autoempleo, la capacitación para el trabajo y el emprendimiento.

Asimismo, se abren oportunidades educativas a través de convenios con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) y el Tecnológico de Monterrey, acercando opciones de continuidad académica y profesional a mujeres de todas las edades.

Por otra parte, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Estado de México y diversas organizaciones de la sociedad civil, en 2025 en Tlalnepantla se articularon Redes de Mujeres como un mecanismo de acompañamiento mutuo, participación activa y vigilancia comunitaria para erradicar prácticas discriminatorias y prevenir situaciones de violencia.

El Alcalde Raciel Pérez Cruz explicó que estas redes contribuyeron al seguimiento de la recuperación y rehabilitación de espacios públicos, promoviendo la creación de territorios seguros, iluminados, transitables y pacíficos, donde las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia en todos los ámbitos.

Atendiendo la demanda de la ciudadanía por contar con espacios seguros, participativos y solidarios donde las mujeres puedan tejer redes y fortalecer su autonomía económica, se realizó un encuentro de promoción y comercialización dirigido a 250 mujeres emprendedoras del municipio.

EN TLALNEPANTLA OPERAN 15 CENTROS DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL

Con la finalidad de apoyar a madres y padres trabajadores que requieren espacios seguros y confiables para el cuidado de sus hijas e hijos de entre 3 meses y 3 años 11 meses de edad, el Gobierno Municipal operó de manera integral 15 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

En estos espacios se atendieron a 423 niñas y niños, garantizando un entorno protector con personal capacitado y un enfoque centrado en el interés superior de la niñez.