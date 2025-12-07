Aseguran mil 266 inmuebles relacionados con despojo en el EdoMéx

Toluca, Méx.- A través de la Operación “Restitución”, las autoridades de los tres órdenes de gobierno han logrado un significativo avance en el combate al delito de despojo y contra la propiedad en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (MARINA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales, reportan un total de 1,266 inmuebles asegurados en 63 municipios del territorio estatal desde el inicio de la operación.

Uno de los resultados más destacados es la restitución de 747 inmuebles a sus legítimos propietarios, quienes han acreditado legalmente su pertenencia. Estas acciones, que forman parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad” impulsada desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, han permitido agilizar los procesos de recuperación.

Los Agentes del Ministerio Público de la FGJEM han sido clave en este proceso, ya que sus determinaciones han permitido que las víctimas recuperen sus propiedades sin tener que esperar el fallo de la Autoridad Judicial.

De los inmuebles devueltos hasta el momento, se desglosan de la siguiente manera: