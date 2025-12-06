De forma sufrida, el Toluca pasa a final de la Liga MX

Fotografías: Daniel Arriaga

Toluca, México.- Los Diablos Rojos siguen soñando con el bicampeonato. En una noche de tensión y dramatismo en el Estadio “Nemesio Diez”, el Toluca logró avanzar a la final del futbol mexicano tras ganar en casa 3 a 2 y empatar 3-3 en el marcador global frente a Rayados de Monterrey, aprovechando su mejor posición en la tabla general durante la fase regular.

El duelo inició con un ambiente eléctrico y con la obligación para los escarlatas de revertir la desventaja de 1-0 obtenida por los regiomontanos en la ida. Para ello, el técnico Antonio Mohamed ajustó su once titular con un planteamiento más ofensivo, destacando la presencia de Santiago Simón y Jesús Ángulo. No obstante, la ausencia más notoria fue la de Alexis Vega, capitán del equipo, quien quedó fuera por molestias físicas que se agravaron en días recientes.

El dominio local tardó 19 minutos en reflejarse en el marcador. Un centro de Helinho generó desconcierto en la zaga visitante y permitió que Federico Pereira apareciera en el área chica para mandar el balón al fondo y encender el Infierno.

El Toluca amplió la ventaja antes del descanso gracias al oportunismo del campeón de goleo, Paulinho, quien recibió un pase filtrado de Nico Castro para vencer a Luis Cárdenas con un disparo cruzado que significó el 2-0.

Apenas comenzaba la segunda parte cuando Helinho puso el tercero desde el punto penal, luego de una falta sobre Castro. En ese momento, la eliminatoria parecía sentenciada y el camino a la final despejado para los locales.

Sin embargo, el Monterrey reaccionó y tras un penal ejecutado por Sergio Ramos al 59’ y un remate oportunista de De la Rosa, el partido cobró un giro inesperado. Con el 3-2, los dirigidos por Fernando Ortiz presionaron con todo en busca del gol que les permitiera avanzar, pero la defensa escarlata resistió con carácter hasta el silbatazo final.

Con esta victoria global, el Toluca se instala en una nueva final y mantiene viva la ilusión de conquistar su título número 12 de Liga MX, lo que le permitiría igualar a Chivas en la tabla histórica. Ahora, el campeón vigente deberá esperar al ganador entre Cruz Azul y Tigres para conocer a su último obstáculo rumbo a la gloria.