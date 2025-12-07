Sedui lanza Segundo Concurso de Fotografía para mostrar talento mexiquense

7 diciembre, 2025

Metepec, Méx. – Con éxito el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez realizó el Segundo Concurso de Fotografía “Espacios Públicos con Valor Social” con la participación de 379 fotografías que retrataron el corazón de espacios públicos de la entidad; el primer lugar lo obtuvo Juan Carlos Hernández Jiménez, quien participó con la imagen “Domingos de fútbol”, que mostró la pasión del deporte en un campo de Metepec.

“Me fui a primera hora, cuando se juega el primer partido que es a las ocho de la mañana y pues decidí ahí tirar a contraluz. Lo que me gusta es la convivencia que se vive ahí cada ocho días ¿no?, o sea, no es solo ir a jugar fútbol, sino es ir a ver a los amigos, personas que quizá no ves durante toda la semana”, expresó.

El propósito de este concurso implementado por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) es identificar a través de la mirada de los ciudadanos, aquellos lugares que fortalecen el tejido comunitario.

De esta forma, las imágenes del segundo y tercer lugar retrataron la vida cotidiana en un mercado público y la celebración comunitaria otomí.

Mariano Soriano López, ganador del segundo lugar con “Mercado ambulante artesanal” transmitió la tradición de los artesanos que venden cazuelas de barro, quienes caminan alrededor de los mercados ofreciendo sus productos. Su fotografía rompe con el esquema tradicional del espacio público como un lugar fijo y delimitado.

“Uno de los mejores mercados que tienen muchos artesanos es la vía pública y cuando, normalmente usan la vía pública, es cuando se aproxima alguna festividad del pueblo, del santo patronal del pueblo”, explicó.

El ganador del tercer lugar, Abraham Ávila Quintero mostró a través de “Campo que arde”, un ejemplo de apropiación del espacio público: se trata de un campo de fútbol transformado en escenario de las celebraciones de una comunidad otomí.

“Bueno yo pienso que hay dos tipos de espacios públicos, el primero es el que dota el estado o alguna alcaldía, y otro espacio público es el que crea la misma comunidad. En este caso a mí se me hace importante retratar este espacio, más allá de ser un campo deportivo pues también es un campo de cohesión social”, indicó.

Los mexiquenses confirmaron con sus fotografías que los espacios públicos de una ciudad deben ir más allá de las vocaciones urbanas y arquitectónicas, deben ser sitios tan versátiles que faciliten historias de éxito personales, familiares y comunitarias.