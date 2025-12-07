Couttolenc y Familia Verde EdoMéx acompañan a Sheinbaum en el Zócalo

Toluca, Méx.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello y la Familia Verde del Estado de México, acompañaron el movimiento ciudadano que reunió a más de 600 mil personas en el Zócalo capitalino en respaldo al mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conmemoración de los siete años del inicio de la Cuarta Transformación.

“Más de 600 mil personas reunidas en el Zócalo significan un apoyo brutal a una mujer con un liderazgo firme y claro. Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum ha dado resultados extraordinarios gobernando para todos, no solo para unos cuantos. Por eso estoy muy contento y totalmente convencido de que estamos en el equipo correcto, en un proyecto que cumple y que tiene rumbo claro”, señaló.

Pepe destacó que el mensaje de la Presidenta llegó en un momento clave para el país, subrayando la firmeza con la que ha enfrentado los retos más recientes:

“Ha demostrado una capacidad increíble, tomando decisiones claras, rápidas y muy contundentes, respondiendo con hechos y siempre cercana a la gente”.

También resaltó los avances que Sheinbaum Pardo mencionó en su discurso, como el aumento histórico del salario mínimo —de 88 pesos en 2018 a 315 pesos para 2026—, la inversión extranjera récord de más de 40 mil millones de dólares en 2025, y los 13.5 millones de personas que han salido de la pobreza en seis años.

Para “Pepe” Couttolenc, “estos resultados son clarísimos: la transformación va en serio, sin titubeos, está cambiando vidas y apoyando a quienes más lo necesitan”.

Además, celebró que la mandataria nacional dejara claro que las y los jóvenes están en su gran mayoría con la Transformación, una frase que desató una ovación total.

“Claro que sí —dijo—, los jóvenes estamos con usted porque vemos resultados reales y un gobierno que sí escucha. Se nota en la calle y en la vida diaria de miles de chavos”.

De manera puntual, el también Coordinador parlamentario del PVEM reconoció el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a quien calificó como parte esencial de esta ruta de cambio, destacando los avances “extraordinarios en materia ambiental, un tema que por años fue ignorado y que hoy por fin se atiende con seriedad”.

Finalmente, refrendó el respaldo total del Verde EdoMéx a la Presidenta: “Tiene a las y los jóvenes de su lado, incluso frente a la grilla que busca distraer. Seguiremos empujando con fuerza, con chamba y con compromiso, porque el Verde cumple y no se detiene”.