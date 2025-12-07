Publica SICT horarios de circulación para fin de año

Toluca, Méx.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció los horarios que regularán la circulación del autotransporte federal y el transporte privado de carga especializada en caminos y puentes de jurisdicción federal durante el próximo periodo vacacional de fin de año.

El aviso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que las disposiciones estarán vigentes desde las 00:00 horas del próximo viernes 12 de diciembre de 2025 hasta las 23:59 horas del 7 de enero de 2026.

De acuerdo con la dependencia, las grúas industriales y equipos especiales destinados al traslado de maquinaria u objetos indivisibles de gran peso o volumen que cuenten con permiso especial podrán circular conforme a fechas y condiciones establecidas.

Los días autorizados para circular serán: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre de 2025, así como 2, 5 y 6 de enero de 2026; en carreteras ET4, A4, B4, la circulación será permitida las 24 horas; en caminos ET2, A2, B2, C y D, podrán circular de 6:00 a 18:30 horas y de 00:00 a 6:00 horas; entre 18:30 y 23:59 horas únicamente podrán hacerlo con dos carros piloto, uno frontal y otro trasero; en tanto, el 13, 20 y 27 de diciembre de 2025, así como 3 de enero de 2026, podrán circular en cualquier tipo de camino de 6:00 a 14:00 horas.

Mientras que los días de restricción total y en los que los vehículos contemplados deberán suspender totalmente su tránsito serán: el 12, 14, 19, 21, 24, 25, 28 y 31 de diciembre de 2025, así como 1, 4 y 7 de enero de 2026.

La dependencia precisó que las restricciones no aplicarán para: proyectos y obras a cargo del gobierno federal; equipos relacionados con el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, al ser considerados de seguridad nacional.

También, se contemplan operaciones vinculadas al sector petrolero y los traslados relacionados con los preparativos de la Copa Mundial de Fútbol 2026; los vehículos que contribuyan a los objetivos del Programa Sectorial de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2025-2030 o del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

La dependencia destacó que estas medidas buscan garantizar la seguridad vial y mantener un tránsito eficiente durante uno de los periodos de mayor movilidad en el país.