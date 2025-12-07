Recuperan transporte de carga robado en Tecámac

Tecámac, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), ejecutaron una técnica de investigación de cateo en un inmueble ubicado en la colonia San Pedro Atzompa en donde recuperaron un auto transporte y mercancía con reporte de robo.

Esta diligencia fue practicada derivado de una denuncia por hechos ocurridos el pasado 28 de noviembre, cuando la víctima conducía un automotor de carga en la autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia San Martín Azcatepec, de Tecámac, en el cual transportaba material diverso, propiedad de una empresa particular cuando un automóvil blanco le cerró el paso del cual descendieron dos sujetos, quienes amenazaron a la víctima a la que subieron al vehículo, privándola de su libertad por espacio de una hora, para después liberarla en un predio baldío en el municipio de Tizayuca, en el Estado de Hidalgo.

Una vez que tuvo conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió ubicar el posible paradero de la unidad robada, por lo que solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de cateo correspondiente.

Al contar con la orden obsequiada por el Juez, los elementos de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad estatal se constituyeron en el predio ubicado en la colonia San Pedro Atzompa, en Tecámac, en donde fue localizado un vehículo marca Ford, submarca F350, tipo camión, con reporte de robo, objetivo del cateo, unidad que presentaba huellas de desvalijamiento.

Una vez concluida la diligencia, el predio fue asegurado, para preservar el lugar y continuar con las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.