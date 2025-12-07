Choque entre autobús y tráiler en la México–Puebla deja un muerto

Ixtapaluca, Méx.- Un fuerte accidente ocurrido la mañana de este domingo en la autopista México–Puebla, a la altura del municipio de Ixtapaluca, dejó una persona fallecida y 33 más lesionadas, informó Protección Civil del Estado de México.

El percance tuvo lugar en un tramo de pendiente previo a la caseta de San Marcos Huixtoco, en la zona de Río Frío, donde un autobús de pasajeros que transportaba excursionistas se impactó contra la parte trasera de un tráiler, presuntamente luego de que el conductor perdiera el control de la unidad.

De acuerdo con la Coordinación de Inteligencia estatal, entre los 33 heridos, ocho fueron clasificados con lesiones de prioridad amarilla, 25 con prioridad verde, mientras que la persona fallecida fue catalogada como prioridad negra.

Al lugar acudieron paramédicos de Capufe, elementos de la Cruz Roja, así como cuerpos de Protección Civil estatal y municipal, quienes brindaron atención a las víctimas.

Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la región: la Clínica 71 del IMSS en Chalco, el Hospital Militar de Temamatla y el Hospital Leona Vicario en Ixtapaluca, donde permanecen bajo observación médica.