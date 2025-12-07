Hemos transformado promesas en realidades: Xóchitl Flores

Chimalhuacán, Méx.- “Hemos transformado promesas en realidades tangibles: más infraestructura educativa, más programas sociales, mejores vialidades, obras públicas e infraestructura urbana y un sistema de salud robusto. Pero el logro más grande de este informe no son las cifras, sino la voluntad inquebrantable de un pueblo unido. Y ahora, la responsabilidad es doble: la de cuidar lo construido y la de continuar con la transformación de nuestro municipio”, expresó la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez ante miles de chimalhuaquenses y autoridades federales y estatales reunidos en el Recinto Ferial.

Acompañada por el secretario general de gobierno del EdoMéx, Horacio Duarte, en representación de la gobernadora Delfina Gómez; del senador Higinio Martínez, y del coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta municipal señaló que Chimalhuacán forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, estrategia federal que atiende a más de 10 millones de habitantes mediante 121 programas y acciones. Recordó que este plan asciende a 75,786 millones de pesos, con participación del gobierno federal (60%), estatal (30%) y municipal (10%).

En este marco, anunció la construcción de un Hospital General Regional del IMSS con 260 camas, que beneficiará a más de 317 mil derechohabientes; un Centro de Educación y Cuidado Infantil adscrito al IMSS; la inversión de 208 millones de pesos para mejorar la distribución de agua potable con las reperforaciones de los pozos Vidrieros y Hojalateros y la reubicación de los pozos Fundidores y La Palma.

Otra obra de suma importancia es la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con inversión de 18 millones de pesos, así como la construcción de un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, y la creación de senderos seguros.

Asimismo, destacó que se avanza en la rehabilitación de 25 vialidades, además del bacheo en 44 puntos, con lo cual se mejorará considerablemente la movilidad en el municipio.

Otras obras importantes son la construcción de aulas, arcotechos, bardas perimetrales y módulos sanitarios en escuelas públicas; la reparación de 16 mil luminarias; la rehabilitación de nueve mercados y la cuarta etapa de construcción del edificio administrativo de palacio municipal, entre otras.

Asimismo, destacó que durante sus administraciones no se ha incrementado la deuda pública, pues el Ayuntamiento cuenta con finanzas sanas. Al contrario, se ha dedicado a pagar la deuda de 622 millones de pesos que dejaron las administraciones anteriores, por lo que se ha saldado la deuda en un 36%.

Como parte de los avances en seguridad, destacó la adquisición de 71 patrullas nuevas, armamento y uniformes. También se inauguraron dos bases de operaciones para reforzar la seguridad, una Unidad Canina con binomios especializados en búsqueda y detección de sustancias, inauguración y certificación nivel A de la Academia Policial, etcétera.