Conductor de patrulla “pirata” es capturado en Toluca

7 diciembre, 2025

Toluca, Méx.– Un hombre fue detenido al ser sorprendido conduciendo un vehículo particular modificado con equipo similar al de una patrulla.

Durante el operativo interinstitucional desplegado en la capital mexiquense, policías de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, realizaban recorridos de vigilancia sobre las calles Heriberto Enríquez y Mextli, en la colonia Azteca cuando detectaron un Dodge Charger Police blanco, sin placas y con un permiso de circulación vencido.

La unidad portaba equipo luminoso y sonoro de uso restringido, característico de vehículos oficiales. Al ser intervenido, el conductor se identificó como Rubén “N”, de 59 años.

Los oficiales informaron al detenido que su conducta podría constituir el delito de simulación de vehículo oficial, previsto en el Código Penal del Estado de México.

Tras ello, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, no sin antes notificarles sus derechos.

El vehículo y el detenido fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Metepec, donde el Ministerio Público determinará su situación jurídica.