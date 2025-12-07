Puebla recibió 362 menores deportados por EUA entre enero y octubre

Desde Puebla

De acuerdo al reporte de la “Unidad Migratoria”, Puebla recibió de enero al mes de octubre de 2025 un total de 362 menores deportados de EUA.

Con ello, se colocó a nivel nacional en el lugar seis por mayor número de casos, fue Tamaulipas la primera posición con mil 449, seguido de Chiapas con 574 y Guerrero en tercer peldaño con 552.

De los 362 casos, 295 eran menores de 12 hasta 17 años y 67 de 0 hasta 11 años de edad.