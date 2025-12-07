Sheinbaum destaca reducción del desempleo y pobreza
Ciudad de México.- Ante una multitudinaria concentración de más de 600 mil mexicanas y mexicanos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el séptimo aniversario de la llegada de la Cuarta Transformación al poder.
La jefa del Ejecutivo Federal reafirmó que el movimiento representa una ruptura con el viejo régimen y una transformación económica, social y moral que se guía por el Humanismo.
“Por más campañas sucias y alianzas de grupos del conservadurismo nacional e internacional que buscan intervenciones extranjeras, no podrán vencer al pueblo ni a la jefa del Ejecutivo Federal”, sentenció la presidenta.
Sheinbaum Pardo agradeció el apoyo del pueblo y se comprometió a consolidar el modelo, asegurando: “Nunca voy a traicionar y cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano”. Concluyó su mensaje convocando a avivar la llama de la esperanza: “¡Viva la Transformación de México! ¡Viva México!”.
La Mandataria detalló que el modelo económico de la Cuarta Transformación ha demostrado ser funcional y eficaz, impactando directamente en el bienestar de la población:
En el combate a la pobreza destacó que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, haciendo de México el segundo país menos desigual del continente, gracias a los Programas para el Bienestar.
Destacó también que a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo pasará de $88 pesos diarios en 2018 a $315 pesos diarios, un incremento real del 154 por ciento.
Por otra parte, afirmó que la inflación se mantiene controlada, cerrando octubre de 2025 en 3.57 por ciento.
- Inversión Extranjera (IED): La IED alcanzó un récord histórico en el tercer trimestre de 2025, superando los 40 mil millones de dólares (mdd).
Las reservas del Banco de México llegaron al récord de 250 mil mdd, mientras que el peso cerró el 5 de diciembre en 18.18 pesos por dólar.
Se han creado 551 mil empleos formales en 2025, con una tasa de desempleo del 2.6 por ciento, una de las más bajas a nivel global.
La presidenta también destacó transformaciones estructurales en el ámbito laboral y de seguridad:
Reforma Laboral: Se respetan el voto libre y secreto en elecciones sindicales, se crearon los Centros de Conciliación Laboral, se redujeron las comisiones de las Afores, y se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Jornada Laboral: Fue enviado al Congreso el proyecto de reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas a partir de 2027.
Seguridad: Los homicidios dolosos se han reducido en 34 por ciento desde 2018, en marcado contraste con el aumento del 250 por ciento registrado durante los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Peña Nieto.
Otros logros clave mencionados incluyen la recuperación de la infraestructura y el fortalecimiento de la soberanía:
- Vivienda: Inició la construcción de 300 mil viviendas de una meta de 1.2 millones.
- Trenes de Pasajeros: Se recuperan los trenes de pasajeros con la construcción de las rutas México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. El Tren Maya ya ha transportado a 1.3 millones de pasajeros.
- Agua: Se ejecutan 17 proyectos estratégicos de agua y se aprobó la Ley de Aguas Nacionales, reconociendo el agua como recurso de la nación.
- Soberanía Energética: Se han recuperado Pemex y CFE como empresas nacionales.
Asimismo, refirió que se mantiene una relación de colaboración con Estados Unidos defendiendo la soberanía y sin subordinación, asegurando que México no es colonia ni protectorado de nadie.
Finalmente, la presidenta aseguró que, a diferencia del pasado neoliberal, la Transformación garantiza elecciones libres y limpias, plebiscito y revocación de mandato, sin represión ni censura al pueblo o la prensa, enfatizando que la causa del movimiento es el bienestar del pueblo, ya que “por el bien de todos, primero los pobres”.