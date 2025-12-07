Sheinbaum destaca reducción del desempleo y pobreza

Ciudad de México.- Ante una multitudinaria concentración de más de 600 mil mexicanas y mexicanos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el séptimo aniversario de la llegada de la Cuarta Transformación al poder.

La jefa del Ejecutivo Federal reafirmó que el movimiento representa una ruptura con el viejo régimen y una transformación económica, social y moral que se guía por el Humanismo.

“Por más campañas sucias y alianzas de grupos del conservadurismo nacional e internacional que buscan intervenciones extranjeras, no podrán vencer al pueblo ni a la jefa del Ejecutivo Federal”, sentenció la presidenta.

Sheinbaum Pardo agradeció el apoyo del pueblo y se comprometió a consolidar el modelo, asegurando: “Nunca voy a traicionar y cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano”. Concluyó su mensaje convocando a avivar la llama de la esperanza: “¡Viva la Transformación de México! ¡Viva México!”.

La Mandataria detalló que el modelo económico de la Cuarta Transformación ha demostrado ser funcional y eficaz, impactando directamente en el bienestar de la población:

En el combate a la pobreza destacó que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, haciendo de México el segundo país menos desigual del continente, gracias a los Programas para el Bienestar.

Destacó también que a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo pasará de $88 pesos diarios en 2018 a $315 pesos diarios, un incremento real del 154 por ciento.

Por otra parte, afirmó que la inflación se mantiene controlada, cerrando octubre de 2025 en 3.57 por ciento.