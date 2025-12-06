Resalta Delfina Gómez la reducción de delitos en Tejupilco

Tejupilco, Méx.– Durante el Primer Informe de Gobierno del presidente municipal Rigoberto López Rivera, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, resaltó los avances en materia de seguridad alcanzados en este municipio del sur mexiquense, donde afirmó, los delitos de alto impacto han disminuido en un 50 por ciento gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el trabajo de la Mesa de Paz.

En un mensaje dirigido a autoridades locales, legisladores y ciudadanía, la mandataria estatal subrayó que la incidencia delictiva general presentó una baja del 14 por ciento, mientras que seis de las principales conductas ilícitas registraron reducciones significativas. Entre ellas mencionó el robo a transportistas, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte y robo de vehículo.“Gracias a las acciones coordinadas con instituciones de seguridad y fuerzas armadas, se han podido diseñar estrategias operativas para proteger la integridad de toda la población”, señaló al reconocer el trabajo del gobierno municipal para lograr estos resultados.

La gobernadora afirmó que los esfuerzos por mejorar la seguridad continúan, y aunque dijo que aún “no están satisfechos”, consideró que el avance demuestra que los programas de prevención, proximidad social y atención a causas de la violencia están dando resultados concretos.

Durante su intervención, la gobernadora elogió la labor del alcalde Rigoberto López Rivera, a quien calificó como un servidor público sensible y comprometido, especialmente por las acciones en salud, educación, medio ambiente, infraestructura rural y seguridad.También destacó la rehabilitación de caminos rurales, la atención a comunidades históricamente relegadas y la respuesta ante emergencias como la registrada en Rincón López, argumentando que dichas obras permiten prevenir riesgos.

“A veces dejamos las comunidades rurales al último porque no se ven, pero aquí el Presidente tiene esa sensibilidad de visibilizar esos caminos y rehabilitar las comunidades”, afirmó.Asimismo, informó que en Tejupilco se han beneficiado 8,976 mujeres a través del programa Mujeres con Bienestar, con la entrega de 63,600 apoyos económicos, asistencia jurídica y servicios en coordinación con el DIF. Además, se distribuyeron 15,797 canastas alimentarias en el municipio.

En materia educativa, precisó que se otorgaron becas por 18 millones de pesos para apoyar a 1,487 alumnos, además de la entrega de mobiliario e infraestructura para escuelas.Gómez Álvarez celebró la reciente Denominación de Origen del Mezcal para 15 municipios del sur mexiquense, entre ellos Tejupilco, lo cual calificó como un hecho histórico para los productores y una oportunidad para generar empleos y fortalecer la economía local.

Asimismo, anunció la inversión de 170 millones de pesos por parte de tiendas Neto en tres municipios, incluido Tejupilco, gracias a la simplificación de trámites municipales y estatales.Durante el evento, la mandataria agradeció la colaboración del Cabildo, legisladores y trabajadores municipales, resaltando que el trabajo coordinado permite impulsar proyectos como la mejora de carreteras, mercados y servicios de salud.

Entre los nuevos compromisos asumidos, Gómez Álvarez anunció apoyo estatal para el equipamiento del Centro de Bienestar Animal y la rehabilitación del mercado municipal, así como la incorporación del municipio al programa federal Farmacia del Bienestar, que será implementado primero en el Estado de México.

Antes de concluir, la gobernadora expresó su afecto por el sur mexiquense y aseguró que continuará visitando la región para dar seguimiento a los compromisos pactados. “Tejupilco lo merece, como todos nuestros municipios. Sigamos trabajando, sigamos echándole para adelante. ¡Viva Tejupilco!”, finalizó.Al acto asistieron autoridades estatales, representantes del Poder Judicial, integrantes del DIF municipal, síndicos, regidores y funcionarios locales, quienes acompañaron al alcalde en este ejercicio de rendición de cuentas.