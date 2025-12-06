El Gobierno Verde impulsa Villa Guerrero

La obra pública millonaria que llegó a todas las comunidades de Villa Guerrero marca un antes y un después para el municipio, afirmó el dirigente estatal del Partido Verde, José Alberto Couttolenc Buentello, al acompañar el primer informe de Carlos Rogel Guadarrama. Subrayó resultados visibles: mejor distribución de agua, servicios de salud fortalecidos, impulso al deporte, inclusión, seguridad pública y una agenda ambiental renovada con la creación de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. Reconoció el respaldo decisivo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, clave para avanzar en proyectos estratégicos como la central de abastos.

Couttolenc afirmó que Villa Guerrero cuenta con un presidente que trabaja 24/7 y de frente a su gente, y sostuvo que este informe demuestra que los Gobiernos Verdes están poniendo la vara más alta al gobernar con resultados, seriedad y un rumbo claro para las familias mexiquenses.