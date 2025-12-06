Gobierno mexiquense refuerza infraestructura educativa en la región sur

Tejupilco, Méx.- El Gobierno del Estado de México refrendó su compromiso de garantizar espacios educativos dignos, durante un acto encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien entregó mobiliario a 938 escuelas y obras de infraestructura a 47 planteles ubicados en 17 municipios de la región sur mexiquense.Durante su visita a Tejupilco, la mandataria reiteró que para su administración, la educación es el eje central de las políticas públicas y una vía fundamental para reducir desigualdades. “Para los gobiernos de la transformación, la educación es el camino para superar la desigualdad social y la falta de oportunidades”, expresó.

Delfina Gómez subrayó que una escuela en buenas condiciones impacta directamente en el rendimiento y bienestar de la comunidad estudiantil. “Como maestra, sé que una escuela en buenas condiciones multiplica las capacidades de una comunidad escolar”, afirmó al destacar la entrega de escritorios, bancas y sillas como parte del fortalecimiento a los planteles.

En total, en la región sur se apoyará a 802 escuelas con mobiliario y 35 planteles con obras de mejora, mientras que solo en Tejupilco serán beneficiadas 143 escuelas, además de la rehabilitación de cinco instituciones.La mandataria presentó también avances de la Estrategia Integral para el Bienestar de la Comunidad Escolar 2025-2029, enfocada en atender rezagos históricos y en colocar a las escuelas, docentes y estudiantes en el centro de las decisiones públicas.

Ante docentes, estudiantes, autoridades y padres de familia, la gobernadora agradeció la vocación del magisterio mexiquense y el papel activo que tienen las familias en el cuidado de los planteles. “Gracias, queridas maestras y maestros, por no rendirse y por creer que la educación es la mejor herramienta para formar mujeres y hombres de bien”, dijo.

Pidió a las y los estudiantes valorar la etapa escolar: “Estos espacios son como su segunda casa; respétenlos, cuídenlos y estudien mucho. Aquí vivirán una de las mejores etapas de su vida”.La gobernadora destacó que los apoyos entregados son resultado del trabajo coordinado entre distintos órdenes de gobierno y del uso transparente de los recursos públicos. Durante el evento, Gómez Álvarez reconoció a la Banda de Marcha de la Escuela Normal de Tejupilco y anunció dos nuevas tareas para la Secretaría de Educación: la entrega de escritorios solicitados por docentes de nivel preescolar y la organización de una demostración estatal de bandas escolares, con el fin de promover la identidad y talento juvenil.

Por su parte, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que la transformación educativa “se Santo Tomás, Tejupilco, Temascaltepec, Tlatlaya, Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Zacazonapan y Otzoloapan.Al evento asistieron el presidente municipal de Tejupilco, Rigoberto López Rivera; la directora del Preescolar Anexa a la Normal, Lizbeth Yuliana López Arroyo; así como estudiantes beneficiados con el nuevo mobiliario.