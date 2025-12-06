Pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobó su Reglamento Interior

Toluca, Méx.- En sesión deliberante histórica, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobó por unanimidad su Reglamento Interior, instrumento que cumple con la normatividad derivada de la reciente Reforma Judicial en la entidad y que se suma al del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial. De esta manera, se consolida la estructura del Poder Judicial del Estado de México.

Durante la jornada de más de seis horas de análisis concentrado y profundo, Magistradas y Magistrados abordaron 25 disposiciones para depurar criterios, ajustar procesos internos y precisar atribuciones institucionales.Con este documento se da cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial mexiquense, publicada el 2 de septiembre de 2025 en la Gaceta del Gobierno, que establece completar la adecuación normativa dentro de un plazo de 90 días. Para este fin, el pasado 17 de octubre se formó una comisión encargada de diseñar el reglamento, enriquecido con planteamientos de siete integrantes del Pleno y once unidades administrativas.

El resultado integra 13 capítulos, 137 artículos y tres transitorios. Entre los ejes centrales se incluyen la operación de Comisiones del Pleno, la ruta para atender conflictos de competencia y diversos ajustes orgánicos orientados a modernizar la gestión jurisdiccional.Los reglamentos que rigen funciones, atribuciones y responsabilidades de los tres órganos, se difundirán el próximo lunes 8 de diciembre en el Boletín Judicial y en www.pjedomex.gob.mx, posteriormente se publicarán en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.