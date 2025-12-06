Naucalpan abre primera Sala Amiga para entrevistas a menores

Naucalpan, Méx- Al inaugurar la Sala Amiga para Entrevista Única de niñas, niños y adolescentes del DIF Municipal, el alcalde Isaac Montoya Márquez destacó que, Naucalpan es el primer municipio en el Estado de México en contar con este modelo.Dijo, que también Naucalpan, es el primer municipio en cumplir la recomendación de la normativa en cuanto a la protección de niñas, niños y adolescentes. Este recinto -dijo- representa más que una infraestructura, es un compromiso de esperanza y dignificación para este sector de la población.

La atención a menores que han vivido violencias estarán a cargo del equipo interdisciplinario de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF Naucalpan, de acuerdo a los protocolos de actuación que garantizan el pleno derecho de las y los menores, con enfoque biopsicosocial y lenguaje adecuado, creando eficacia al tomar la declaración una sola ocasión y evitar la revictimización.

La Sala, ubicada al interior del patio central del Cuartel de la Guardia Municipal, perteneciente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF Naucalpan, consta de tres compartimientos, uno para infancias, otro para adolescencias y el cuarto de entrevistas. El cuarto de entrevistas se encuentra equipado con: Cámara de Gesell, cristal reflecta laminado y templado de 9 milímetros con película anti impacto, pisos sellados para aislamiento acústico y piso de seguridad amortiguador de impactos para evitar accidentes de menores en caso de caídas, sistema de comunicación bilateral con grabación en tiempo real con secuencia fotográfica; el sistema de audio se encuentra basado en estudio de grabación con reducción de ruido y cierre hermético.

A la inauguración de la Sala Amiga para Entrevista Única de niñas, niños y adolescentes, acompañaron al alcalde y a la presidenta del Sistema Municipal DIF, Adriana G. Escobar, el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, entre otros funcionarios.