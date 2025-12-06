Alistan presupuestos para elaborar ponche navideño

Toluca, Méx.- Con el inicio de las celebraciones guadalupanas y la cercanía de las fiestas decembrinas, las familias mexiquenses comienzan a comprar los ingredientes del tradicional ponche navideño; sin embargo, este año el costo para prepararlo registra un incremento promedio del 12 al 18 por ciento en mercados y tianguis del Estado de México.Un sondeo realizado en los mercados 16 de Septiembre, Benito Juárez y Morelos, en Toluca, revela que el gasto para preparar una olla de ponche para 10 a 12 personas puede ir de 180 a 260 pesos, dependiendo de la calidad y la procedencia de las frutas.

Comerciantes explicaron que el aumento está relacionado con los costos de transporte y la disminución de cosechas de algunos productos como la guayaba y la caña. “La guayaba viene más cara porque hubo menos producción por las lluvias; la caña también subió porque está llegando de más lejos”, comentó María del Carmen López, vendedora desde hace 22 años en el mercado de la capital estatal.Los precios actuales de los ingredientes básicos son: guayaba entre 35 y 45 pesos el kilo; manzana de 40 a 50 pesos; tejocote de 28 a 35 pesos; caña: 10 a 15 pesos por pieza; ciruela pasa: 45 a 60 pesos el cuarto de kilo; piloncillo: 25 a 32 pesos; canela de 12 a 15 pesos el rollo.

Para quienes preparan grandes cantidades, como escuelas, parroquias o comités vecinales, el costo puede superar los 500 pesos por olla, debido al volumen de fruta y endulzante.A pesar del incremento, el ponche continúa siendo una de las bebidas más arraigadas de la temporada, especialmente para quienes participan en peregrinaciones, posadas y celebraciones patronales. Los vendedores aseguran que, conforme se acerque Nochebuena, la demanda aumentará hasta un 40 por ciento.

Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico recomendaron a los consumidores comparar precios en tianguis y mercados tradicionales, donde los costos suelen ser más accesibles que en supermercados.Con el ambiente festivo en marcha, miles de familias mexiquenses se preparan para conservar la tradición del ponche, aunque esto represente un gasto ligeramente mayor en su presupuesto navideño.