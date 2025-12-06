Cuatro equipos y solo dos boletos a la Final de la Liga MX

Toluca, Méx.- El camino hacia el título del Apertura 2025 se estrecha. Rayados, Toluca, Tigres y Cruz Azul están a las puertas de la Final, en una jornada donde el dramatismo y la exigencia marcarán el ritmo de dos choques que prometen grandes historias.

En el Estadio Nemesio Diez, este sábado 6 de diciembre, el Toluca se mide a Rayados a las 19:00 horas, duelo que podrá seguirse por Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Fox y Tubi.

Los Diablos tienen una misión clara: ganar o despedirse del sueño del bicampeonato. El campeón defensor cayó 1-0 en la ida ante Monterrey, por lo que la presión recae totalmente en el equipo de Antonio Mohamed. Toluca cuenta con argumentos sólidos: la segunda mejor defensa de la competencia y el ataque más contundente, encabezado por Paulinho, goleador del torneo, y respaldado por el desequilibrio de Helinho. Sin embargo, los números recientes pesan: los escarlatas suman dos partidos sin marcar.

Rayados llega con viento a favor. El cuadro de Domenec Torrent mantuvo su portería en cero en los últimos dos encuentros en casa y viene de dejar fuera al América, prueba de que su proyecto va al alza. Con Berterame, Canales y “Tecatito” Corona como referentes, Monterrey buscará evitar que el campeón recobre su pegada y aprovechar cualquier descuido para sellar el pase a la Final.

En la otra serie, la moneda está en el aire. Tigres y Cruz Azul igualaron a un gol en la ida y definirán todo en el Volcán. Los felinos parten con ligera ventaja gracias a su mejor posición en la clasificación, lo que les permitiría avanzar incluso con un nuevo empate. Su poderoso ataque, encabezado por Ángel Correa, Brunetta, Gignac, Gorriarán y Lainez, es una amenaza constante.

El duelo entre Tigres y Cruz Azul se disputará también este sábado, a las 21:10 horas, con transmisión por Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Fox y Tubi.

Cruz Azul sabe que no hay margen para el cálculo: solo ganar le sirve. El equipo de Nicolás Larcamón apuesta a la intensidad y al orgullo para romper los pronósticos y regresar a una Final.

El futbol mexicano vivirá una de sus noches más electrizantes: dos estadios llenos, figuras internacionales en acción y un boleto a la gloria en juego. El país se prepara para conocer a los protagonistas del último capítulo del Apertura 2025.