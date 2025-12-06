Metepec celebra la navidad con carrera temática

Metepec, Méx.- La capital del arte y el deporte se alista para una de las celebraciones más esperadas de la temporada decembrina: la 3ª Carrera Snow Race Metepec 2025, que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de diciembre en el Parque Bicentenario Ambiental.

Con un cupo para 1,500 participantes, la Snow Race se ha consolidado como una de las carreras temáticas favoritas de la región, reuniendo a corredores experimentados, familias y entusiastas del deporte en un ambiente lleno de alegría, convivencia y espíritu navideño.

Las salidas están programadas a las 7:00 horas para las distancias competitivas de 12 y 6 kilómetros, y a las 7:05 horas para la caminata 3K, una opción accesible para quienes desean disfrutar del recorrido de manera recreativa. La competencia se dividirá en las ramas Snowman y Snow Woman, con una categoría general de 0 a 99 años, buscando promover la inclusión y la participación de todas las edades.

La entrega de kits se realizará el sábado 6 de diciembre, en Town Square Metepec, de 11:00 a 18:00 horas. Los corredores deberán presentar su comprobante de inscripción y una identificación oficial. También se permitirá recoger paquetes de otros participantes siguiendo los lineamientos del comité organizador.

Entre los derechos del corredor se incluyen playera, número con chip personalizado, hidratación, servicio médico, fotografía al cruzar meta, sanitarios, medalla y guardarropa. La personalización de medalla y número aplicará para quienes completaron su registro previo al 10 de noviembre.

Los resultados oficiales se publicarán el mismo día del evento, a partir de las 17:00 horas, en la página oficial de la carrera. La premiación reconocerá a los tres primeros lugares absolutos de cada rama en 12K y 6K, así como a los mejores de la caminata 3K que asistan a la ceremonia.

La organización agradeció el apoyo de patrocinadores, personal operativo y participantes que hacen posible este encuentro deportivo que fomenta estilos de vida activos y fortalece la convivencia comunitaria en el municipio.