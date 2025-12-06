El sorteo del Mundial 2026 marca el inicio de una nueva era para el futbol

Washington D. C., Estados Unidos.- El Mundial 2026 comenzó oficialmente su cuenta regresiva con el sorteo realizado en la capital estadounidense, un evento que definió el camino de las 48 selecciones que participarán en la edición más ambiciosa y extensa de la historia. Por primera vez, la Copa del Mundo será organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá, lo que garantiza un espectáculo multicultural sin precedentes.

El nuevo formato presenta 12 grupos de cuatro equipos, lo que abrirá la puerta a más historias, más naciones y más oportunidades para que equipos emergentes se conviertan en protagonistas. En tanto, la fase eliminatoria será más larga y exigente: cualquier error puede costar la eliminación en el torneo más competido hasta ahora.

El sorteo también estuvo marcado por la presencia de los líderes de las naciones sede: Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney. Antes del inicio, la FIFA reconoció a Trump con un polémico “premio de la paz”, gesto que generó debate internacional pero que no opacó el espíritu deportivo de la ceremonia.

Entre los sectores más poderosos destaca el Grupo H, con España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, uno donde la intensidad y el choque de estilos están garantizados. De igual manera, el Grupo E reunirá a Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, una combinación explosiva entre jerarquía y selecciones en crecimiento.

El debut de los vigentes campeones, Argentina, será ante Argelia, y aunque su grupo luce manejable, la expectación por su presentación es total. En territorio estadounidense, Estados Unidos vs Paraguay promete un ambiente vibrante en Los Ángeles.

No todas las zonas generan el mismo interés. El Grupo G, conformado por Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda, ha sido señalado como uno de los menos potentes debido al momento irregular de sus participantes. Similar situación en el Grupo J, donde solo Argentina parece llegar con etiqueta de candidato sólido.

El calendario completo se publicará 24 horas después del sorteo, detallando sedes, horarios y orden de los 104 partidos. Con inicio programado para el 11 de junio y final para el 19 de julio, el Mundial 2026 promete récords de asistencia, espectáculo global y una competencia donde nada está escrito.

El balón está por rodar, y el futbol se prepara para vivir un torneo que apunta a cambiar su historia para siempre.