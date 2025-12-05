Tlalnepantla avanza con transparencia y combate a la corrupción: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- Ante el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, representante personal de la gobernadora del Estado de México, Maestra Delfina Gómez el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante el pueblo de Tlalnepantla, presentó su Primer Informe de Avances, en el que destacó diversas acciones de progreso en beneficio de las y los habitantes, de este municipio.

Dijo que, el primero de enero del año que transcurre, recibió una Ciudad endeudada, sumida en la corrupción y con un grave problema de inseguridad. “Hoy estamos combatiendo la impunidad originada por la administración municipal anterior, que se distinguió por una corrupción rapaz”, dijo.

Pérez Cruz puntualizó que, en diciembre del año 2021, al concluir su primer periodo como alcalde, entregó una deuda a corto plazo por 10 millones de pesos, “tres años después, recibimos una Administración con pasivos superiores a los 224 millones de pesos”.

El munícipe afirmó: “No somos partidarios de la impunidad, ya presentamos denuncias de carácter penal. Por salud pública no puede quedar impune ese quebranto. Hoy la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, cuenta con los elementos de prueba suficientes e inobjetables para actuar de manera determinante”.

Actualmente -dijo- el panorama es completamente diferente debido al combate frontal contra la corrupción y gracias a este desempeño, Tlalnepantla se posiciona en el séptimo lugar estatal en el Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario 2025 consolidando un Gobierno responsable, transparente y comprometido con el bienestar de sus habitantes.“Hoy ante ustedes me declaro “un soldado de la Cuarta Transformación”, hemos practicado las virtudes del diálogo transparente y plural, la legítima discusión y el encuentro sincero de opiniones y visiones que parten de diagnósticos distintos”, expresó.

El presidente municipal convocó a los empresarios para que juntas y juntos, trabajen en la construcción de una ciudad productiva y competitiva para que Tlalnepantla sea una mejor localidad para hacer negocios, que sea una fábrica de empleos, para detonar el desarrollo económico y la prosperidad compartida.

“Hoy es un buen tiempo para la esperanza, a pesar de las adversidades, miramos con optimismo los días y los años por venir y sentamos las bases para la transformación de Nuestra Ciudad. Con nuestra vocación, voluntad, emoción, entusiasmo, y todas nuestras fuerzas, estamos reconstruyendo la ciudad segura, sustentable e incluyente que todas y todos queremos y merecemos. Tlalnepantla Renace, Tlalnepantla Vive”, finalizó.

En su momento, el Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares aseveró que hoy Tlalnepantla tiene un gobierno digno y cercano a la ciudadanía. “Aquí hay rumbo y proyecto, cuentan con un liderazgo que pone al pueblo siempre en el centro de las decisiones, la Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora, Maestra Delfina Gómez Álvarez respaldan y trabajan en conjunto con el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz por el bienestar de la ciudadanía”.

El funcionario explicó que, el Plan Integral para el Oriente del Estado de México, es un esfuerzo entre los tres órdenes de gobierno e implica una serie de políticas públicas, pero sobre todo de acciones en materia de infraestructura, educación salud, obras públicas, entre otros temas.