Autos extranjeros, libres de Hoy No Circula en época decembrina en EdoMéx

Toluca, Méx.– Del 1 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, los vehículos con placas extranjeras o de importación temporal podrán circular sin restricciones del programa Hoy No Circula, informó la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica.La medida forma parte del Programa Migrante Mexiquense Operativo de Invierno 2025–2026, que cada año busca facilitar el tránsito seguro de connacionales que regresan al Estado de México durante la temporada decembrina.

De acuerdo con estimaciones oficiales, alrededor de 300 mil paisanos mexiquenses retornan al Estado de México entre diciembre y enero para reunirse con sus familias y participar en celebraciones de Navidad y Fin de Año.La mayoría proviene de entidades como California, Texas, Illinois, Nevada y Georgia, donde reside la mayor comunidad mexiquense fuera del país.

El Gobierno estatal destacó que municipios como Toluca, Atlacomulco, Tlalnepantla, Ecatepec, Metepec y el sur de la entidad concentran el mayor número de familias que recibirán a migrantes durante esta temporada.

Como parte del operativo, se desplegarán: Puntos de apoyo carretero en las vías de acceso al estado, incluyendo la México–Querétaro, México–Toluca, Arco Norte y la México–Pachuca; acompañamientos carreteros para caravanas de migrantes que viajen de Estados Unidos hacia sus comunidades; supervisión policial para evitar casos de extorsión, cobros indebidos o detenciones arbitrarias, delitos de los que suelen ser víctimas personas que ingresan al país con vehículos de placas extranjeras.

Las autoridades reiteraron que la eliminación temporal del Hoy No Circula tiene como objetivo garantizar un ingreso ágil al estado y proteger a los connacionales, quienes transportan equipaje, bienes personales y remesas familiares durante su traslado.

Finalmente, la autoridad ambiental recordó que la exención es temporal y que, a partir del 10 de enero de 2026, los vehículos con placas extranjeras deberán ajustarse nuevamente al esquema regular del Hoy No Circula.