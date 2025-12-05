México abrirá el Mundial 2026 ante Sudáfrica

Ciudad de México.- La Copa del Mundo 2026 ya tiene trazado su mapa rumbo a la gloria. En el sorteo celebrado en el Kennedy Centre de Washington D. C., quedaron definidos los 12 grupos que conformarán la primera edición del Mundial con 48 selecciones. México, país anfitrión, debutará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica, un duelo histórico que evocará la inauguración de 2010, cuando ambas selecciones también se encontraron en el partido inicial.

El Grupo del Tricolor quedó conformado por México, Sudáfrica, República de Corea y un cuarto invitado que saldrá del Repechaje 4 de la UEFA, donde competirán Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte y República Checa. La expectativa es alta, pues se trata de un sector que en el papel luce competitivo, pero accesible para que el conjunto dirigido por Javier Aguirre avance con firmeza a los dieciseisavos de final.

Tras el debut, México enfrentará su segundo compromiso el 18 de junio en el Estadio Guadalajara ante Corea del Sur, una selección que ha crecido de manera exponencial en los últimos años y que presume estrellas de talla mundial como Son Heung-Min (Tottenham), Kim Min-jae (Bayern Múnich) y Lee Kang-in (PSG). Será, sin duda, uno de los exámenes más exigentes de la primera fase.

El cierre de la etapa de grupos llegará el 28 de junio en el Estadio Banorte, en Monterrey, contra el ganador del repechaje europeo. Dinamarca parte como el rival más fuerte de ese sector, aunque tanto irlandeses como macedonios y checos representan estilos distintos que podrían exigirle a México máxima adaptación táctica.

La ceremonia del sorteo contó con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Antes del inicio, la FIFA entregó a Trump un reconocimiento denominado “premio de la paz”.La mesa está puesta: jugar en casa, tres estadios icónicos, rivalidades de alto voltaje y un país entero soñando con un Mundial inolvidable. México tiene la oportunidad histórica de ir más allá. Ahora solo falta que el balón comience a rodar.