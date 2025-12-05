Sheinbaum celebra que México sea sede mundialista por tercera ocasión

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el Centro Kennedy de Washington, D. C., donde se definió que la Selección Mexicana será cabeza de serie del Grupo A y enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del repechaje entre Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte y República Checa.

Durante su intervención, la mandataria destacó el orgullo nacional por recibir, por tercera ocasión en la historia, una Copa del Mundo.“Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial: nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, expresó.

En el sorteo estuvieron presentes los mandatarios de los tres países anfitriones del torneo: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, junto con la presidenta de México.México se convertirá en el primer país en la historia en ser sede de tres Copas del Mundo, al albergar 13 encuentros en las ciudades de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Entre ellos, destaca el partido inaugural entre México y Sudáfrica, que se disputará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, recinto que se convertirá en el único en el mundo en albergar tres partidos inaugurales de un mundial.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, será también la primera en la historia en contar con 48 selecciones nacionales, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos.

Además de los encuentros deportivos, México será sede del Mundial Social 2026, que contempla una amplia agenda de impacto comunitario y cultural, entre la que destacan 177 Fiestas México 2026, más de 5 mil actividades y rutas, la realización de tres Récords Guinness, acciones del programa Nuestra grandeza cultural, 74 mundialitos y copas en distintas categorías, mil 483 actividades de Vive saludable, juega feliz, un mundialito de robótica, así como la recuperación de 4 mil 208 canchas y espacios públicos, además de la realización de 10 mil 631 murales de arte urbano en todo el país.Con ello, el Mundial 2026 se perfila no solo como una justa deportiva, sino como un evento de gran impacto social, cultural y turístico para México.