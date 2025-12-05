Doble accidente deja dos muertos y paraliza la carretera Toluca–Tenango

Metepec, Méx.- Dos hechos fatales se registraron la mañana de este viernes sobre la carretera Toluca–Tenango, a la altura del hotel La Muralla, lo que provocó afectaciones a la circulación durante varias horas, luego de que ambos accidentes ocurrieran con apenas unos minutos de diferencia.

El primer percance se registró cuando un motociclista, por causas aún desconocidas, perdió el control de su unidad y derrapó sobre el asfalto. Debido al fuerte impacto, el conductor perdió la vida de manera instantánea y su cuerpo quedó tendido en el lugar. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida.

Minutos más tarde, un automovilista que presuntamente circulaba a exceso de velocidad llegó al sitio donde ya se encontraba acordonada la zona por el primer accidente. Al intentar esquivar el área, realizó una maniobra brusca, brincó el camellón central y terminó volcado, perdiendo la vida a consecuencia del fuerte impacto.

Paramédicos de Protección Civil de Metepec acudieron al lugar para brindar auxilio, sin embargo, confirmaron que ambos conductores ya no contaban con signos vitales.Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arribó al sitio para realizar las diligencias correspondientes, iniciar las investigaciones para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos.

La vialidad presentó importante carga vehicular mientras se realizaban las labores periciales.