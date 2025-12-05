Alistan entrega-recepción de rectorado en la UAEMéx

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- A unas semanas de la entrega del Edificio de Rectoría, Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) informó que será hasta la próxima semana cuando finalmente se realice de manera formal y conforme a la normatividad, los procesos de entrega–recepción del rectorado.En entrevista, la primera rectora de la UAEMéx precisó que dicho procedimiento contempla el traspaso de la administración que encabezó Carlos Barrera Díaz al interinato de Isidro Rogel, y posteriormente, de éste a la actual gestión que entró en funciones el pasado 17 de julio.

La rectora auriverde apuntó que los trabajos de reacondicionamiento del Edificio de Rectoría, ubicado en pleno corazón de la capital mexiwuense continúan, y que se prevé que para el mes de enero, una vez concluido el periodo vacacional decembrino, regresen a sus espacios laborales cerca de 400 colaboradores de la administración central.

Añadió que, los trabajadores que regresarían son los de su propia oficina, así como integrantes de su gabinete universitario que laboran en ese inmueble.Detalló que, por ahora, únicamente se ha realizado un levantamiento de las condiciones físicas en las que se encontró el edificio, mientras el personal revisa el equipamiento existente y lo faltante en cada área.

Será durante la próxima semana cuando se realice de manera formal el ejercicio de entrega–recepción, momento en el que también se precisará qué documentación hace falta.Respecto a las condiciones del inmueble, la rectora señaló que la primera evaluación arroja daños visibles como pintura deteriorada y cristales rotos; sin embargo, no se tienen indicios de afectaciones estructurales tras los 200 días en que el edificio fue ocupado por el Enjambre Estudiantil Unificado.

Añadió que el reacondicionamiento del espacio requerirá tiempo debido a las características del trabajo, aunque confió en que las actividades administrativas podrán reanudarse pronto. “En ese edificio laboran alrededor de 400 personas y deben regresar a sus espacios”, apuntó.

Zarza Delgado también informó que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió para realizar peritajes como parte de la denuncia interpuesta por la UAEMéx, luego de la incursión de personas ajenas al movimiento estudiantil el pasado 29 de julio, hecho del que se presume la pérdida o extracción de documentos del área financiera y del archivo.

Finalmente, en cuanto a los bienes culturales, afirmó que se encuentran en óptimas condiciones, salvo la desaparición de un cuadro. Indicó que los museos y espacios culturales no sufrieron daños relevantes. Finalmente, destacó que la entrega–recepción deberá concluir la próxima semana y confió en que para enero ya retornen a laborar desde el Edificio de Rectoría.