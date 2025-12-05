Entrega gobierno de Huixquilucan “Premio al Esfuerzo, Dedicación y Profesionalismo 2025”

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras, entregó el “Premio al Esfuerzo, Dedicación y Profesionalismo 2025”, con el que reconoció el compromiso y trabajo 24/7 de los más de cuatro mil 200 servidores públicos de Huixquilucan.

Acompañada por el senador, Enrique Vargas, la alcaldesa destacó que la vocación de servicio de los trabajadores de la administración municipal, mantienen a Huixquilucan entre los municipios mejor evaluados del país.Durante la entrega de estos reconocimientos, Contreras Carrasco destacó la labor que los más de cuatro mil 200 trabajadores realizan todos los días en cada área del este gobierno para mantener a Huixquilucan como un referente en todo el país.

“Diversas casas encuestadoras nos colocan en los primeros lugares, no solo del Estado de México, sino de todo el país, y eso, es gracias a su trabajo y entrega 24/7. Yo me llevo esas tareas cumplidas, esta satisfacción del trabajo exitoso. Siéntanse orgullosos de portar el uniforme de Huixquilucan, porque son parte de los más de cuatro mil servidores públicos que todos los días dan su mejor esfuerzo, y ese amor al trabajo es lo que nos hace ser un municipio ejemplo para muchos otros”, afirmó la alcaldesa.

Expresó su reconocimiento y destacó la vocación de servicio de los trabajadores que recibieron este premio, y los exhortó a seguir con su dedicación, ya que en cada acción que llevan a cabo, se refleja en una atención y mejor condición de vida para niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores, y hacen de Huixquilucan un mejor lugar para vivir.

La directora general de Administración de Huixquilucan, Vianney Jasso Padilla, enfatizó que el esfuerzo, constancia y profesionalismo de los trabajadores municipales son la base que sostiene a esta administración, guiada por el liderazgo de la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco.Coincidió en que los primeros lugares que ocupa Huixquilucan en desempeño y aprobación ciudadana, desde la primera gestión de Romina Contreras, no son casualidad, sino resultado de un trabajo permanente.

En representación de los premiados, el trabajador José Olvera Martínez, expresó que el servicio público es una vocación que exige disciplina y compromiso, pues, en su caso, después de 29 años de servicio, reconoce que el valor más grande de la institución es su gente.“El trabajo no solo se logra, se siente en los resultados y en el ambiente laboral de cada área que conforma este gobierno”, finalizó.