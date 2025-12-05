Entregan el primer “Distintivo Atizapán Verde” a colonos de Bellavista

Atizapán, Méx.- A nombre del alcalde Pedro Rodríguez Villegas el Director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, José Ramón Jarquín Rodríguez, entregó el primer “Distintivo Atizapán Verde”, al Corredor Ecológico “Manuel Martínez González”, espacio que está a cargo de la Asociación de Colonos Bellavista, por su labor a favor del medio ambiente.

Durante la reinauguración de dicho corredor, destacó que este esfuerzo ha permitido reducir en un 75 por ciento, el volumen de residuos enviados a los rellenos sanitarios de Atizapán. “Como administración se los agradecemos de sobremanera, porque evitamos procesos de contaminación de suelos, reducimos gastos y, sobre todo, generamos círculos virtuosos”, afirmó Jarquín Rodríguez.

El distintivo entregado en este acto forma parte de la iniciativa “Atizapán Verde”, misma que contempla acciones encaminadas a convertir a Atizapán de Zaragoza en el primer “Municipio Esponja”, para favorecer la recuperación de los cuerpos de agua y una mayor absorción del agua de lluvia.

Dijo que, en los próximos días, también se entregará el reconocimiento “Embajador Atizapán Verde”, mismo que destaca el trabajo a favor del medio ambiente y convierte esta labor en un ejemplo para que todo el municipio avance hacia un proceso adecuado de gestión de residuos sólidos.

En su intervención, María del Rocío Gallego Alemán, presidenta de colonos, agradeció a todos los involucrados en este proyecto, ya que es resultado de la suma de esfuerzos y un ejemplo de que se pueden hacer mejores cosas, en beneficio de todo el municipio.