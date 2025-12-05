Duarte llama a defender a Sheinbaum y la Cuarta Transformación

Tlalnepantla, Méx.- Durante el Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Horacio Duarte Olivares, convocó a la ciudadanía a participar este sábado 6 de diciembre en una marcha en el Zócalo de la Ciudad de México, en apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a los siete años del proyecto de transformación encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su intervención frente a miles de habitantes del oriente del Estado de México, Duarte Olivares subrayó la importancia de acompañar esta movilización como una muestra de respaldo a la Jefa del Ejecutivo federal. “Ninguna difamación, ningún ataque, ninguna misoginia podrá con un pueblo valiente como el pueblo de México, como el pueblo del Estado de México”, afirmó.

El funcionario destacó que los sectores conservadores se oponen a los avances sociales logrados durante la Cuarta Transformación, tales como la garantía de becas para jóvenes, pensiones para adultos mayores y el papel protagónico de las mujeres en la vida pública. “¡Que viva el pueblo soberano de México, que viva la Cuarta Transformación! Lo decimos claro: en el EdoMéx estamos con usted, Presidenta Claudia Sheinbaum. Mañana, sábado 6 de diciembre, en el Zócalo de la CDMX a las 11:00 am defendemos estos 7 años de transformación histórica, de conquistas del pueblo, de democracia y libertades”, expresó.

Durante el evento, que congregó a miles de ciudadanos, los asistentes corearon al unísono: “¡Presidenta, no estás sola!”. Por su parte, Raciel Pérez Cruz se declaró un “soldado de la Cuarta Transformación” y resaltó los logros alcanzados en la región oriente del Estado de México, asegurando que, gracias a la gestión de Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez, esta zona ha dejado de ser considerada periférica para convertirse en un área de desarrollo y bienestar.

La marcha del sábado se perfila como un acto de consolidación del apoyo ciudadano a la Presidenta y un recordatorio de los avances impulsados por la administración federal en materia de educación, bienestar social y equidad de género, reforzando el compromiso del gobierno con la Cuarta Transformación en todo el país.