Récord histórico en bienestar animal en Amecameca

Por: Ricardo Espejel Arellano

Amecameca, Méx.- A través del programa permanente de esterilizaciones caninas y felinas se realizaron un total de 1,964 procedimientos quirúrgicos, superando ampliamente las metas anuales, informó la presidenta municipal Dra. Ivette Topete García.

Destacó que este resultado histórico subraya la eficiencia de la Coordinación de Bienestar Animal y el compromiso de la actual administración con la tenencia responsable y el bienestar de las mascotas del municipio.

“Alcanzar 1,964 esterilizaciones no es solo una cifra; es la prueba de que el trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía genera resultados tangibles en la salud pública y a la vez refleja nuestro compromiso inquebrantable con un entorno municipal más seguro, limpio y saludable”, declaró la Dra. Ivette Topete.

Esta acción de gobierno logra la previsión de reproducción canina y que estos animalitos sean después abandonados y se vuelvan callejeros, “por ello el próximo año seguiremos trabajando con más campañas de adopción y esterilizaciones”, concluyó la munícipe.