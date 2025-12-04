UAEMéx impulsa emprendimiento con Mercado Navideño 2025

Toluca, Méx.- Con el propósito de fortalecer el espíritu innovador de las y los emprendedores universitarios y validar sus proyectos en un entorno real, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Dirección de Desarrollo Empresarial, llevará a cabo la tercera edición del Mercado Emprendedor Navideño 2025, el 15 de diciembre, en el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”.

La titular de esta dirección, Norma Adriana Silva de la Llave, destacó que desde 2014 la UAEMéx impulsa estos mercados como un ejercicio formativo que permite a las y los participantes medir la aceptación de sus productos, replantear estrategias y fortalecer sus propuestas.

En la actualidad, este programa forma parte del trabajo de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad y se ha consolidado como uno de los mecanismos más importantes para que los proyectos incubados demuestren su potencial comercial.

“Después de capacitarse o profesionalizar su emprendimiento, los jóvenes tienen la oportunidad de que el público conozca sus productos y ellos puedan valorar cómo mejorarlo; ese es el objetivo”, afirmó.

La edición 2025 presentará 32 emprendimientos provenientes de distintos espacios universitarios, entre ellos, Atlacomulco, Tenancingo y Temascaltepec, así como de las facultades de Ciencias Agrícolas, Ciencias de la Conducta y Contaduría y

Administración. Los proyectos fueron elegidos mediante una convocatoria dirigida a las 13 incubadoras y 10 unidades de emprendimiento de la Autónoma mexiquense.

Silva de la Llave detalló que, a lo largo del año, la UAEMéx organiza diversos Mercados Emprendedores en sus espacios académicos. En su versión navideña, el público podrá encontrar artículos de piel, textiles, cerámica, alimentos envasados y una amplia oferta de productos ideales para regalos de temporada.

El Mercado Emprendedor Navideño 2025 estará abierto para la comunidad universitaria y el público en general, de 9:00 a 16:00 horas. La jornada incluirá la entrega de reconocimientos del Concurso del Universitario Emprendedor a las y los ganadores en la categoría Proyectos en Operación, además de presentaciones artísticas a cargo del talento universitario.